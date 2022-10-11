Самую высокую зарплату в Перми предлагают торговцам недвижимостью

Зарплата продавца недвижимости превышает 100 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самой высокооплачиваемой вакансией в Перми за прошедший октябрь стала должность руководителя отдела продаж в сфере недвижимости. О проведенном исследовании сообщили в сервисе SuperJob.

«В Перми в октябре больше всего готовы платить руководителю отдела продаж в сфере недвижимости. Сотруднику предлагают зарплату от 100 тыс. рублей и гибкий график. На втором месте оказалась вакансия водителя-экспедитора, зарплата которого варьируется от 83 до 103 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров вакансия директора проектного офиса с ежемесячной оплатой от 80 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе компании.

Самые высокооплачиваемые вакансии в октябре были открыты в сферах снабжения и ритейле, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг. Кроме того, в топ профессий вошли специалисты здравоохранения и IT-сектора.