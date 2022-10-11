11 октября 2022

Самую высокую зарплату в Перми предлагают торговцам недвижимостью

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Зарплата продавца недвижимости превышает 100 тысяч рублей в месяц Фото:

Самой высокооплачиваемой вакансией в Перми за прошедший октябрь стала должность руководителя отдела продаж в сфере недвижимости. О проведенном исследовании сообщили в сервисе SuperJob.

«В Перми в октябре больше всего готовы платить руководителю отдела продаж в сфере недвижимости. Сотруднику предлагают зарплату от 100 тыс. рублей и гибкий график. На втором месте оказалась вакансия водителя-экспедитора, зарплата которого варьируется от 83 до 103 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров вакансия директора проектного офиса с ежемесячной оплатой от 80 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе компании.

Самые высокооплачиваемые вакансии в октябре были открыты в сферах снабжения и ритейле, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг. Кроме того, в топ профессий вошли специалисты здравоохранения и IT-сектора.

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Самой высокооплачиваемой вакансией в Перми за прошедший октябрь стала должность руководителя отдела продаж в сфере недвижимости. О проведенном исследовании сообщили в сервисе SuperJob. «В Перми в октябре больше всего готовы платить руководителю отдела продаж в сфере недвижимости. Сотруднику предлагают зарплату от 100 тыс. рублей и гибкий график. На втором месте оказалась вакансия водителя-экспедитора, зарплата которого варьируется от 83 до 103 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров вакансия директора проектного офиса с ежемесячной оплатой от 80 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе компании. Самые высокооплачиваемые вакансии в октябре были открыты в сферах снабжения и ритейле, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг. Кроме того, в топ профессий вошли специалисты здравоохранения и IT-сектора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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