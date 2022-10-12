Путин пошутил про средневековые способы Европы справиться с кризисом 12 октября 2022 в 16:26 Размер текста - 17 + Путин сравнил последствия энергетического кризиса в Европе со Средневековьем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европейское население, будто находясь в Средневековье, запасается дровами на зиму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». «Население [Европы] как в Средневековье стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь при чем?», — отметил Путин, выступление транслировалось на телеканале «Россия 24». Также президент добавил, что Европа сама виновата том, что находится в подобных условиях. Европейское население, будто находясь в Средневековье, запасается дровами на зиму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». «Население [Европы] как в Средневековье стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь при чем?», — отметил Путин, выступление транслировалось на телеканале «Россия 24». Также президент добавил, что Европа сама виновата том, что находится в подобных условиях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям