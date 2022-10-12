Путин пошутил про средневековые способы Европы справиться с кризисом

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин сравнил последствия энергетического кризиса в Европе со Средневековьем Фото:
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Газовый кризис в Европе

Европейское население, будто находясь в Средневековье, запасается дровами на зиму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Население [Европы] как в Средневековье стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь при чем?», — отметил Путин, выступление транслировалось на телеканале «Россия 24». Также президент добавил, что Европа сама виновата том, что находится в подобных условиях.

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Европейское население, будто находясь в Средневековье, запасается дровами на зиму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». «Население [Европы] как в Средневековье стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь при чем?», — отметил Путин, выступление транслировалось на телеканале «Россия 24». Также президент добавил, что Европа сама виновата том, что находится в подобных условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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