Путин пошутил про средневековые способы Европы справиться с кризисом

Путин сравнил последствия энергетического кризиса в Европе со Средневековьем
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Европейское население, будто находясь в Средневековье, запасается дровами на зиму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».
«Население [Европы] как в Средневековье стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь при чем?», — отметил Путин, выступление транслировалось на телеканале «Россия 24». Также президент добавил, что Европа сама виновата том, что находится в подобных условиях.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews