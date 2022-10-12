Дмитрий Махонин дал новое поручение подчиненным в связи с мобилизацией

13 октября 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Минсоцразвитию Пермского края поручено оказывать адресную помощь родным мобдилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Пермского края поручил краевому министерству соцразвития оказать всестороннюю адресную поддержку семьям мобилизованных. Родственники призванных на фронт резервистов смогут обратиться за психологической, юридической и материальной помощью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Дмитрий Махонин поручил краевому министерству социального развития оказать семьям мобилизованных всестороннюю адресную поддержку. Для решения бытовых вопросов, а также получения социальной, психологической, юридической, материальной помощи необходимо обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства или к своему социальному участковому», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Адреса и контактные телефоны территориального управления соцзащиты указаны на сайте минсоцравития Пермского края. Ранее Махонин заявил, что адресная помощь мобилизованным, в случае необходимости, будет оказана пермякам со стороны министерства безопасности края. Также губернатор заявлял, что мобилизованных, за счет средств бюджета, обеспечат всем необходимым. Помощь будет оказана краевыми властями и добровольцам, которые отправятся в зону проведения спецоперации. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. URA.RU подробно рассказывало, как Пермском крае проходила отправка резервистов в учебные центры.

Губернатор Пермского края поручил краевому министерству соцразвития оказать всестороннюю адресную поддержку семьям мобилизованных. Родственники призванных на фронт резервистов смогут обратиться за психологической, юридической и материальной помощью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Дмитрий Махонин поручил краевому министерству социального развития оказать семьям мобилизованных всестороннюю адресную поддержку. Для решения бытовых вопросов, а также получения социальной, психологической, юридической, материальной помощи необходимо обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства или к своему социальному участковому», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Адреса и контактные телефоны территориального управления соцзащиты указаны на сайте минсоцравития Пермского края. Ранее Махонин заявил, что адресная помощь мобилизованным, в случае необходимости, будет оказана пермякам со стороны министерства безопасности края. Также губернатор заявлял, что мобилизованных, за счет средств бюджета, обеспечат всем необходимым. Помощь будет оказана краевыми властями и добровольцам, которые отправятся в зону проведения спецоперации. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. URA.RU подробно рассказывало, как Пермском крае проходила отправка резервистов в учебные центры.