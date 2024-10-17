17 октября 2024

По пермским трассам промчались десятки машин силовиков

В Перми заметили десятки автомобилей ДПС с мигалками
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки заметили десятки автомобилей ДПС с мигалками на дорогах города
Пермяки заметили десятки автомобилей ДПС с мигалками на дорогах города Фото:

Вчера по Перми проехали десятки автомобилей ДПС с включенными проблесковыми маячками. Их заметили на трассе Пермь-Екатеринбург, в микрорайонах Владимирском и Закамске. Видео пермяки поделились в социальных сетях.

«В 21:00 в микрорайоне Владимирском. Возможно, едут на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября», — предположил один из очевидцев. На трассе Пермь-Екатеринбург пермяк насчитал сразу 28 машин. В Закамске на заправке автомобилисты увидели порядка 30 экипажей.

URA.RU отправило запросы в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю и УМВД по Перми. Ответ на них ожидается.

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Вчера по Перми проехали десятки автомобилей ДПС с включенными проблесковыми маячками. Их заметили на трассе Пермь-Екатеринбург, в микрорайонах Владимирском и Закамске. Видео пермяки поделились в социальных сетях. «В 21:00 в микрорайоне Владимирском. Возможно, едут на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября», — предположил один из очевидцев. На трассе Пермь-Екатеринбург пермяк насчитал сразу 28 машин. В Закамске на заправке автомобилисты увидели порядка 30 экипажей. URA.RU отправило запросы в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю и УМВД по Перми. Ответ на них ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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