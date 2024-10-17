По пермским трассам промчались десятки машин силовиков

Вчера по Перми проехали десятки автомобилей ДПС с включенными проблесковыми маячками. Их заметили на трассе Пермь-Екатеринбург, в микрорайонах Владимирском и Закамске. Видео пермяки поделились в социальных сетях.
«В 21:00 в микрорайоне Владимирском. Возможно, едут на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября», — предположил один из очевидцев. На трассе Пермь-Екатеринбург пермяк насчитал сразу 28 машин. В Закамске на заправке автомобилисты увидели порядка 30 экипажей.
URA.RU отправило запросы в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю и УМВД по Перми. Ответ на них ожидается.
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