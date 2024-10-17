Пермских депутатов освободят от обязанности отчитываться о своих доходах

Депутаты заксобрания, которые не получают зарплату в краевом парламенте, получат послабления. Они освобождаются от обязанности ежегодной подачи декларации о доходах и расходах. Соответствующая инициатива размещена на портале заксобрания.
«Положения части 1 статьи 5.1 закона „О статусе депутата заксобрания Пермского края“ предлагается дополнить нормами в части предоставления сведений депутатами, осуществляющими свою деятельность без отрыва от основной деятельности», — говорится в пояснительной записке. За основу были взяты нормы федерального законодательства.
Предлагается установить особые правила подачи деклараций для депутатов, которые работают на неосвобожденной основе (то есть зарплату получают не в парламенте). Они должны будут отчитываться о доходах в двух случаях: в течение четырех месяцев после получения мандата и при совершении крупной сделки в отчетном периоде. Сейчас все депутаты ежегодно подают декларации. Законопроект будет рассмотрен в двух чтениях в ноябре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!