17 октября 2024

Пермских депутатов освободят от обязанности отчитываться о своих доходах

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас депутаты подают декларации ежегодно
Сейчас депутаты подают декларации ежегодно Фото:

Депутаты заксобрания, которые не получают зарплату в краевом парламенте, получат послабления. Они освобождаются от обязанности ежегодной подачи декларации о доходах и расходах. Соответствующая инициатива размещена на портале заксобрания.

«Положения части 1 статьи 5.1 закона „О статусе депутата заксобрания Пермского края“ предлагается дополнить нормами в части предоставления сведений депутатами, осуществляющими свою деятельность без отрыва от основной деятельности», — говорится в пояснительной записке. За основу были взяты нормы федерального законодательства.

Предлагается установить особые правила подачи деклараций для депутатов, которые работают на неосвобожденной основе (то есть зарплату получают не в парламенте). Они должны будут отчитываться о доходах в двух случаях: в течение четырех месяцев после получения мандата и при совершении крупной сделки в отчетном периоде. Сейчас все депутаты ежегодно подают декларации. Законопроект будет рассмотрен в двух чтениях в ноябре.

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Депутаты заксобрания, которые не получают зарплату в краевом парламенте, получат послабления. Они освобождаются от обязанности ежегодной подачи декларации о доходах и расходах. Соответствующая инициатива размещена на портале заксобрания. «Положения части 1 статьи 5.1 закона „О статусе депутата заксобрания Пермского края“ предлагается дополнить нормами в части предоставления сведений депутатами, осуществляющими свою деятельность без отрыва от основной деятельности», — говорится в пояснительной записке. За основу были взяты нормы федерального законодательства. Предлагается установить особые правила подачи деклараций для депутатов, которые работают на неосвобожденной основе (то есть зарплату получают не в парламенте). Они должны будут отчитываться о доходах в двух случаях: в течение четырех месяцев после получения мандата и при совершении крупной сделки в отчетном периоде. Сейчас все депутаты ежегодно подают декларации. Законопроект будет рассмотрен в двух чтениях в ноябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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