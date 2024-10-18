Мэр Чусового решил взимать с пермяков плату за посещение территории

В Чусовом депутаты отклонили инициативу о введении туристического налога

Чусовой пользуется популярностью у туристов со всей страны Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Чусовского округа Сергей Белов выступил с инициативой введения туристического налога. Как сообщили URA.RU инсайдеры, из проекта решения получалось, что платить за посещение территории должны будут все пермяки.

«Установить и ввести в действие на территории Чусовского городского округа Пермского края туристический налог. Установить налоговые ставки в следующих размерах: в 2025 году — 1%, в 2026 году и последующие годы —2%», — говорится в проекте решения, который есть в распоряжении агентства.

От налога, по предложению мэрии Чусового, освобождаются постоянно зарегистрированные в округе жители, дети, люди, которые работают здесь по трудовому договору или учатся на очных отделениях. Также налог не должны платить спортсмены и тренеры, которые приехали на соревнования, и люди, приехавшие на лечение. «Таким образом получилось, что ограничения не распространяются на жителей Пермского края, которые традиционно выбирают Чусовой для активного отдыха. Им тоже придется платить налог», — отметил инсайдер. Он считает, что глава Чусового Сергей Белов поторопился и недоработал детали.

Дума Чусовского округа отклонила инициативу. Депутаты не поняли, как будут тратиться эти деньги. Белов, по словам источника, объяснял, что они пойдут в муниципальную управляющую компанию и буду расходоваться на участие в грантовых программах. Также власти будут приглашать блогеров, чтобы они подсвечивали достопримечательности Чусовского округа. В итоге 17 из 22 депутатов проголосовали против решения. Проект отправили на доработку.

Сергей Белов сказал URA.RU, что обсуждение прошло в конструктивном режиме. «Проект решения отправили на доработку. Нужно доработать администрирование. Выйдем вновь в ноябре или в декабре», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало о введении туристического налога в Перми. Он принесет бюджету почти 200 млн рублей. В целесообразности этого решения усомнился депутат Владимир Молоковских.