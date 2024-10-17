В Перми осуждены организаторы нарколаборатории

В Перми суд огласил приговор двум организаторам нарколаборатории. Преступники занимались производством мефедрона. В августе 2023 УФСБ по Пермскому краю накрыло нарколабораторию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«В августе 2023 года сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю задержаны два жителя Пермского края, организовавшие производство и сбыт сильнодействующих наркотических средств. Из незаконного оборота изъят мефедрон в крупном размере, прекурсоры и реагенты», — рассказали агентству в УФСБ по краю.
Горожане были признаны виновными по статьям 228, 228.1, 228.3 УК РФ. Орджоникидзевский райсуд Перми приговорил организатора преступной группы к 10 годам лишения свободы, его подельника — к 8 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
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