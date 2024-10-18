В городе Березники Пермского края завершена рекультивация полигона, куда свозились опасные химотходы. На месте гигантской свалки появился газон, рассказал в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.
«Благодаря нацпроекту „Экология“ провели рекультивацию полигона высотой 20 метров и площадью 17 гектаров. Там, где многие годы возвышались горы мусора, сегодня зеленеет трава», — сообщил Махонин. Процесс рекультивации длился больше года, а объем расходов превысил 600 млн рублей.
URA.RU рассказывало, что на полигоне захоранивали отходы Березниковского химического завода («Бератон»). Шламонакопитель располагался всего в двух километрах от жилой застройки, его площадь превышала 200 квадратных метров. Сейчас завершается процесс рекультивации еще одной гигантской свалки, расположенной в соседнем с Березниками Соликамске. На месте мусорного полигона также будет засеян газон.
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