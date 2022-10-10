Мобилизованных пермяков обеспечат за счет краевого бюджета

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Мобилизованным закупят за счет бюджета пенки, спальные мешки, одежду и аптечки Фото:

Мобилизованных пермяков обеспечат всем необходимым за счет бюджета края. Соответствующее поручение глава региона Дмитрий Махонин передаст пермскому минфину, сообщает сайт краевого правительства.

«Я дам поручение минфину Прикамья выделить необходимые средства, а региональному минпромторгу — провести соответствующую работу», — приводятся на сайте слова губернатора. В первую очередь власти закупят спальные мешки, пенки, теплую одежду и аптечки со всем необходимым. Министра территориальной безопасности Виктора Батмазова губернатор попросил подготовить предложения, чем еще можно обеспечить резервистов.

Махонин отметил, что стоит также оказывать поддержку и пермским добровольцам, которые уже отправились на спецоперацию. Ранее URA.RU рассказывало об отчете Батмазова главе края о положении мобилизованных пермяков в учебных центрах. Семьям служащих правительство региона будет оказывать адресную помощь. О частичной мобилизации в РФ объявил в сентябре президент Владимир Путин.

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Мобилизованных пермяков обеспечат всем необходимым за счет бюджета края. Соответствующее поручение глава региона Дмитрий Махонин передаст пермскому минфину, сообщает сайт краевого правительства. «Я дам поручение минфину Прикамья выделить необходимые средства, а региональному минпромторгу — провести соответствующую работу», — приводятся на сайте слова губернатора. В первую очередь власти закупят спальные мешки, пенки, теплую одежду и аптечки со всем необходимым. Министра территориальной безопасности Виктора Батмазова губернатор попросил подготовить предложения, чем еще можно обеспечить резервистов. Махонин отметил, что стоит также оказывать поддержку и пермским добровольцам, которые уже отправились на спецоперацию. Ранее URA.RU рассказывало об отчете Батмазова главе края о положении мобилизованных пермяков в учебных центрах. Семьям служащих правительство региона будет оказывать адресную помощь. О частичной мобилизации в РФ объявил в сентябре президент Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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