Мобилизованных пермяков обеспечат за счет краевого бюджета

Мобилизованным закупят за счет бюджета пенки, спальные мешки, одежду и аптечки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мобилизованных пермяков обеспечат всем необходимым за счет бюджета края. Соответствующее поручение глава региона Дмитрий Махонин передаст пермскому минфину, сообщает сайт краевого правительства.

«Я дам поручение минфину Прикамья выделить необходимые средства, а региональному минпромторгу — провести соответствующую работу», — приводятся на сайте слова губернатора. В первую очередь власти закупят спальные мешки, пенки, теплую одежду и аптечки со всем необходимым. Министра территориальной безопасности Виктора Батмазова губернатор попросил подготовить предложения, чем еще можно обеспечить резервистов.

Махонин отметил, что стоит также оказывать поддержку и пермским добровольцам, которые уже отправились на спецоперацию. Ранее URA.RU рассказывало об отчете Батмазова главе края о положении мобилизованных пермяков в учебных центрах. Семьям служащих правительство региона будет оказывать адресную помощь. О частичной мобилизации в РФ объявил в сентябре президент Владимир Путин.