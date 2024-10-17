17 октября 2024

Мать юного пермяка, сбившего на авто девочку, заплатит за ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Пермском крае пострадавшей в ДТП девочке выплатят 120 тысяч рублей
В Пермском крае пострадавшей в ДТП девочке выплатят 120 тысяч рублей Фото:

В Пермском крае мать несовершеннолетнего водителя выплатит 120 тысяч рублей пострадавшей. Мать девочки, получившей в ДТП травмы, обратилась в суд. Она потребовала взыскать с ответчика 750 тысяч рублей за наезд на ее дочь. Требования удовлетворили частично, — сообщается в соцсетях Пермского районного суда.

«Ответчик признала вину сына, но попросила отказать в удовлетворении требований, так как не установлена связь между ДТП и травмами девочки. Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей», — уточняет ведомство.

Пострадавшая в аварии девочка долгое время не могла ходить в школу. Административное дело в отношении виновника ДТП было прекращено, так как на момент совершения он не достиг 16-летнего возраста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае мать несовершеннолетнего водителя выплатит 120 тысяч рублей пострадавшей. Мать девочки, получившей в ДТП травмы, обратилась в суд. Она потребовала взыскать с ответчика 750 тысяч рублей за наезд на ее дочь. Требования удовлетворили частично, — сообщается в соцсетях Пермского районного суда. «Ответчик признала вину сына, но попросила отказать в удовлетворении требований, так как не установлена связь между ДТП и травмами девочки. Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей», — уточняет ведомство. Пострадавшая в аварии девочка долгое время не могла ходить в школу. Административное дело в отношении виновника ДТП было прекращено, так как на момент совершения он не достиг 16-летнего возраста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...