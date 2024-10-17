Мать юного пермяка, сбившего на авто девочку, заплатит за ДТП

В Пермском крае мать несовершеннолетнего водителя выплатит 120 тысяч рублей пострадавшей. Мать девочки, получившей в ДТП травмы, обратилась в суд. Она потребовала взыскать с ответчика 750 тысяч рублей за наезд на ее дочь. Требования удовлетворили частично, — сообщается в соцсетях Пермского районного суда.
«Ответчик признала вину сына, но попросила отказать в удовлетворении требований, так как не установлена связь между ДТП и травмами девочки. Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей», — уточняет ведомство.
Пострадавшая в аварии девочка долгое время не могла ходить в школу. Административное дело в отношении виновника ДТП было прекращено, так как на момент совершения он не достиг 16-летнего возраста.
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