Лавров: Запад продолжает попытки открыть второй фронт

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Запад намерен открыть второй фронт против РФ, а также дестабилизировать обстановку в Абхазии, заявил Лавров
Запад намерен открыть второй фронт против РФ, а также дестабилизировать обстановку в Абхазии, заявил Лавров Фото:

Запад все еще предпринимает попытки открыть «второй фронт» против России через дестабилизацию ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, расшатывание ситуации в Абхазии и Южной Осетии создаст напряженность в отношениях между этими регионами и Грузией. 

«Одной из очень серьезных проблем, возвращаясь к Грузии, являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт. Имею в виду опять разжечь костер и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы «3+3». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Первое заседание формата «3+3» прошло в декабре 2021 года в Москве. Сейчас данный формат рассматривается как эффективный механизм координации усилий для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и Среднем Востоке. 

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Запад все еще предпринимает попытки открыть «второй фронт» против России через дестабилизацию ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, расшатывание ситуации в Абхазии и Южной Осетии создаст напряженность в отношениях между этими регионами и Грузией.  «Одной из очень серьезных проблем, возвращаясь к Грузии, являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт. Имею в виду опять разжечь костер и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы «3+3». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Первое заседание формата «3+3» прошло в декабре 2021 года в Москве. Сейчас данный формат рассматривается как эффективный механизм координации усилий для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и Среднем Востоке. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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