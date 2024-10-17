В Гремячинске утвердили обвинение водителю, по вине которого погиб ребенок

Прокуратура Гремячинска (Пермский край) утвердила обвинительное заключение в отношении водителя, которого обвиняют в убийстве по неосторожности матери и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.
«Утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется по статье о нарушении лицом в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек», — написано на сайте прокуратуры.
По версии следствия, водитель LADA выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Mitsubishi. От полученных травм пассажирка и ее ребенок скончались на месте ДТП. Еще одному несовершеннолетнему был причинен легкий вред здоровью.
Авария произошла в июле на дороге Кунгур — Соликамск. Проверка показала, обвиняемый перед происшествием употребил наркотики. Уголовное дело было направлено на рассмотрение в Губахинский городской суд.
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