17 октября 2024

В Гремячинске утвердили обвинение водителю, по вине которого погиб ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Вскоре уголовное дело рассмотрит суд
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Прокуратура Гремячинска (Пермский край) утвердила обвинительное заключение в отношении водителя, которого обвиняют в убийстве по неосторожности матери и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется по статье о нарушении лицом в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек», — написано на сайте прокуратуры.

По версии следствия, водитель LADA выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Mitsubishi. От полученных травм пассажирка и ее ребенок скончались на месте ДТП. Еще одному несовершеннолетнему был причинен легкий вред здоровью.

Авария произошла в июле на дороге Кунгур — Соликамск. Проверка показала, обвиняемый перед происшествием употребил наркотики. Уголовное дело было  направлено на рассмотрение в Губахинский городской суд.

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Прокуратура Гремячинска (Пермский край) утвердила обвинительное заключение в отношении водителя, которого обвиняют в убийстве по неосторожности матери и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства. «Утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется по статье о нарушении лицом в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек», — написано на сайте прокуратуры. По версии следствия, водитель LADA выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Mitsubishi. От полученных травм пассажирка и ее ребенок скончались на месте ДТП. Еще одному несовершеннолетнему был причинен легкий вред здоровью. Авария произошла в июле на дороге Кунгур — Соликамск. Проверка показала, обвиняемый перед происшествием употребил наркотики. Уголовное дело было  направлено на рассмотрение в Губахинский городской суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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