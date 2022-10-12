Адвокат из ХМАО обратился к Бастрыкину и Колокольцеву из-за драки полицейских

13 октября 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Адвокат из ХМАО попросил Бастрыкина и Колокольцева о помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Адвокат из ХМАО публично обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину и Министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву из-за драки полицейских в Югорские. Конфликт произошел между начальником экспертной криминалистической группы майором полиции Андреем Харченко и его подчиненным Александром Яковлевым, который попала на камеры видеонаблюдения. Видео с обращением и описанием ситуации адвокат Максим Суманеев опубликовал в социальных сетях. «В ОМВД России по городу Югорску, на парковке ОМВД, под видеокамерами, начальник ЭКГ майор полиции Харченко в течение трех минут жестко избивал и применял приемы борьбы в отношении своего подчиненного Яковлева. Когда у Харченко выпал телефон, Яковлеву удалось высвободиться и побежать от Харченко в сторону дороги. Тогда начальник ЭКГ догнал своего подчиненного и сделал подсечку», — сказал адвокат Максим Суманеев, который занимается защитой Яковлева. По словам адвоката, в результате потасовки Яковлев получил несколько переломов, и на данный момент ожидает вторую операцию. Обращение к Бастрыкину и Колокольцеву, по его словам, связанно с нарочным затягиванием возбуждения уголовного дела и отсутствием внутренней проверки после инцидента. «Я неоднократно требовал изъят материалы из местного СК и передать его для рассмотрения и расследования в центральный аппарат следственного управления. Я вынужден сделать официальное обращение к председателю СК России Бастрыкину Александру и министру МВД России Колокольцеву Владимиру. Дайте эффективную оценку действий своих подчиненных, которые, в первом случае, не возбуждают уголовное дело, а во втором — не проводят служебной проверки», — сказал Суманеев. Источник в силовых структурах рассказал журналисту агентства, что конфликт произошел из-за того, что Яковлев долгое время находился на больничном, и по мнению руководства отлынивал от работы. «Его пытались уволить, но он постоянно продлевал больничный. Конфликт произошел в очередной день его увольнения, он не вышел вовремя на работу и после обеда принес больничный. На этой почве и возник конфликт», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Адвокат из ХМАО публично обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину и Министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву из-за драки полицейских в Югорские. Конфликт произошел между начальником экспертной криминалистической группы майором полиции Андреем Харченко и его подчиненным Александром Яковлевым, который попала на камеры видеонаблюдения. Видео с обращением и описанием ситуации адвокат Максим Суманеев опубликовал в социальных сетях. «В ОМВД России по городу Югорску, на парковке ОМВД, под видеокамерами, начальник ЭКГ майор полиции Харченко в течение трех минут жестко избивал и применял приемы борьбы в отношении своего подчиненного Яковлева. Когда у Харченко выпал телефон, Яковлеву удалось высвободиться и побежать от Харченко в сторону дороги. Тогда начальник ЭКГ догнал своего подчиненного и сделал подсечку», — сказал адвокат Максим Суманеев, который занимается защитой Яковлева. По словам адвоката, в результате потасовки Яковлев получил несколько переломов, и на данный момент ожидает вторую операцию. Обращение к Бастрыкину и Колокольцеву, по его словам, связанно с нарочным затягиванием возбуждения уголовного дела и отсутствием внутренней проверки после инцидента. «Я неоднократно требовал изъят материалы из местного СК и передать его для рассмотрения и расследования в центральный аппарат следственного управления. Я вынужден сделать официальное обращение к председателю СК России Бастрыкину Александру и министру МВД России Колокольцеву Владимиру. Дайте эффективную оценку действий своих подчиненных, которые, в первом случае, не возбуждают уголовное дело, а во втором — не проводят служебной проверки», — сказал Суманеев. Источник в силовых структурах рассказал журналисту агентства, что конфликт произошел из-за того, что Яковлев долгое время находился на больничном, и по мнению руководства отлынивал от работы. «Его пытались уволить, но он постоянно продлевал больничный. Конфликт произошел в очередной день его увольнения, он не вышел вовремя на работу и после обеда принес больничный. На этой почве и возник конфликт», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.