Московский военкомат решил мобилизовать айтишников с бронью

14 октября 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Согласно информации компании, сотрудники имели подтверждение об отсрочке от Минцифры Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Гендиректора московской IT-компании ООО «РДЛ-Телеком», а также пять его сотрудников призвали в военкомат, согласно указу о частичной мобилизации. Ранее Минцифры предоставило им отсрочку, положенную сотрудникам сфер IT и коммуникаций. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. «В Москве гендиректора и еще пять сотрудников ИТ-компании ООО „РДЛ-Телеком“ отправили в военкомат Лефортово несмотря на отсрочку, предоставленную Минцифры», — поделились с РБК в пресс-службе ООО «РДЛ-Телеком». В пресс-службе также добавили, что ранее сотрудники компании подавали на «Госуслугах» заявления об отсрочке для IT-специалистов, согласно инструкции Минцифры. Они получили сообщение, подтверждающее их включение в соответствующий список. Однако 11 сентября «РДЛ-Телеком» были получены и вручены повестки на шестерых сотрудников, в том числе и на гендиректора, о необходимости явиться на следующий день в мобилизационный пункт Объединенного военного комиссариата Лефортово. Сотрудники, получившие повестку, явились в военкомат в указанную дату с необходимыми документами. У них были изъяты паспорта и военные билеты. Специалистов разместили в зале ожидания, откуда они не могли выйти. «На вопрос, расценивать ли это как задержание, сотрудники полиции и управы Лефортово отвечали „нет“, однако из зала ожидания никого не выпускали», — сообщили в компании. Позже их пригласили на разговор с работниками управы Лефортово. В компании заявили, что на объяснения специалистов о некорректности призыва проверяющие заявили, что им «без разницы на все ваши документы и госуслуги». Они объяснили это отсутствием в списках Генштаба на отсрочку сотрудников фамилий. Минцифры запросило у главного военного прокурора провести оперативную проверку по факту случившегося. «По всем шестерым сотрудникам „РДЛ-Телеком“, получившим повестку, направлены правительственные телеграммы за подписью [главы Минцифры] Максута Шадаева. На момент предоставления комментария троих сотрудников отпустили, трое находятся в военкомате», — сообщили РБК в пресс-службе министерства. РБК направил запросы в Минобороны, в военный комиссариат города Москвы, а также в управу района Лефортово. На данный момент ответ не поступил.

Гендиректора московской IT-компании ООО «РДЛ-Телеком», а также пять его сотрудников призвали в военкомат, согласно указу о частичной мобилизации. Ранее Минцифры предоставило им отсрочку, положенную сотрудникам сфер IT и коммуникаций. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. «В Москве гендиректора и еще пять сотрудников ИТ-компании ООО „РДЛ-Телеком“ отправили в военкомат Лефортово несмотря на отсрочку, предоставленную Минцифры», — поделились с РБК в пресс-службе ООО «РДЛ-Телеком». В пресс-службе также добавили, что ранее сотрудники компании подавали на «Госуслугах» заявления об отсрочке для IT-специалистов, согласно инструкции Минцифры. Они получили сообщение, подтверждающее их включение в соответствующий список. Однако 11 сентября «РДЛ-Телеком» были получены и вручены повестки на шестерых сотрудников, в том числе и на гендиректора, о необходимости явиться на следующий день в мобилизационный пункт Объединенного военного комиссариата Лефортово. Сотрудники, получившие повестку, явились в военкомат в указанную дату с необходимыми документами. У них были изъяты паспорта и военные билеты. Специалистов разместили в зале ожидания, откуда они не могли выйти. «На вопрос, расценивать ли это как задержание, сотрудники полиции и управы Лефортово отвечали „нет“, однако из зала ожидания никого не выпускали», — сообщили в компании. Позже их пригласили на разговор с работниками управы Лефортово. В компании заявили, что на объяснения специалистов о некорректности призыва проверяющие заявили, что им «без разницы на все ваши документы и госуслуги». Они объяснили это отсутствием в списках Генштаба на отсрочку сотрудников фамилий. Минцифры запросило у главного военного прокурора провести оперативную проверку по факту случившегося. «По всем шестерым сотрудникам „РДЛ-Телеком“, получившим повестку, направлены правительственные телеграммы за подписью [главы Минцифры] Максута Шадаева. На момент предоставления комментария троих сотрудников отпустили, трое находятся в военкомате», — сообщили РБК в пресс-службе министерства. РБК направил запросы в Минобороны, в военный комиссариат города Москвы, а также в управу района Лефортово. На данный момент ответ не поступил.