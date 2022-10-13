В Озерске семьям мобилизованных помогут опекуны Росатома

Опекуны помогут семьям мобилизованных с работой по дому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Озерске (Челябинская область) к семьям мобилизованных граждан приставят опекунов. Как URA.RU сообщил координатор проекта на ПО «Маяк», входящего в структуру Росатома, Николай Елисеев, опекунство возьмут работники предприятия, студенты и бюджетники.

«У семей мобилизованных появятся опекуны. Ими выступят работники „Маяка“, студенты, представители бюджетных организаций и медики», — рассказал URA.RU Елисеев, возглавляющий совет молодежи комбината.

Елисеев добавил, что в проекте участвуют более 100 волонтеров: люди разных возрастов. Многие имеют автотранспорт, владеют навыками электриков, сантехников и другими. Добровольцам предстоит оказывать адресную помощь: съездить за продуктами, починить кран и помочь с другими бытовыми вопросами.

Инициативу одобрил исполняющий обязанности генерального директора ПО «Маяк» Андрей Порошин. Руководитель подчеркнул, что работники «Маяка» помогли в организации палаточного лагеря для мобилизованных в учебном центре Чебаркуля.

На ПО «Маяк» работает более пяти тысяч военнообязанных. Несмотря на бронь, пятеро работников комбината стали добровольцами, вызвавшись участвовать в спецоперации на Украине. Кампания была объявлена 24 февраля и расширилась за счет проведения частичной мобилизации, развернутой с 21 сентября.