Воевавший на Украине пермский экс-депутат Григоренко заступился за пермского военкома Коковина

Григоренко призвал «не хайповать на очевидном» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Участник спецоперации на Украине, бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко выступил в защиту военного комиссара региона Александра Коковина. Поводом послужили нападки на военкома после заявления о том, что отсутствие боевого опыта не является основанием для отсрочки.

«Аргумент нашей общественности, что воевать должны только имеющие боевой опыт и, дескать, только их и нужно мобилизовывать — аморален. Ведь эти люди уже выполнили свой долг перед страной. И это самое „общество“, как и государство, уже должно им по гроб жизни», — написал Григоренко в своем telegram-канале.

Пермский экс-депутат напомнил, что в рамках частичной мобилизации в стране планируется призвать 300 тысяч человек. Он также выразил сомнения, что в настоящее время на территории проживает такой количество людей с реальным боевым опытом, пригодных к службе.

«Военком сказал все правильно и то, что должен был. Хватит хайповать на очевидном», — добавил Александр Григоренко.

URA.RU писало ранее о заявлении военного комиссара Пермского края Александр Коковина. По его словам, предпочтительно брать тех, у кого имеется определенный боевой опыт, но это необязательное условие. В конце сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. В Минобороны подчеркивали, что в первую очередь, под нее попадут военнослужащие, имеющие реальный боевой.