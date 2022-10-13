Пермяки без боевого опыта подлежат мобилизации

Пермский военком Коковин заявил, что отсутствие боевого опыта не является поводом для отсрочки

13 октября 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

С мобилизованными всегда сначала проводят занятия инструкторы с боевым опытом, заявил Коковин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Отсутствие боевого опыта не является основанием для отсрочки от мобилизации. Об этом заявил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. Он также отметил, что предпочтение все же отдается тем, у кого боевой опыт есть. «В приказе сказано, что предпочтительно брать тех, у кого есть определенный боевой опыт, но необязательно. Для этого проводится боевое слаживание», — отметил Коковин в ходе прямого эфира в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Военный комиссар отметил, что мобилизованных сразу никогда не отправляют на боевые действия. Со всеми проводят занятия инструкторы с боевым опытом. Также военком рассказал, что мобилизовать только что вернувшихся со срочной службы в армии не будут. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации 21 сентября. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в регионе мобилизация завершена.

Отсутствие боевого опыта не является основанием для отсрочки от мобилизации. Об этом заявил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. Он также отметил, что предпочтение все же отдается тем, у кого боевой опыт есть. «В приказе сказано, что предпочтительно брать тех, у кого есть определенный боевой опыт, но необязательно. Для этого проводится боевое слаживание», — отметил Коковин в ходе прямого эфира в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Военный комиссар отметил, что мобилизованных сразу никогда не отправляют на боевые действия. Со всеми проводят занятия инструкторы с боевым опытом. Также военком рассказал, что мобилизовать только что вернувшихся со срочной службы в армии не будут. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации 21 сентября. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в регионе мобилизация завершена.