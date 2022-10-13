Пермяки без боевого опыта подлежат мобилизации

Пермский военком Коковин заявил, что отсутствие боевого опыта не является поводом для отсрочки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
С мобилизованными всегда сначала проводят занятия инструкторы с боевым опытом, заявил Коковин Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Отсутствие боевого опыта не является основанием для отсрочки от мобилизации. Об этом заявил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. Он также отметил, что предпочтение все же отдается тем, у кого боевой опыт есть.

«В приказе сказано, что предпочтительно брать тех, у кого есть определенный боевой опыт, но необязательно. Для этого проводится боевое слаживание», — отметил Коковин в ходе прямого эфира в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

Военный комиссар отметил, что мобилизованных сразу никогда не отправляют на боевые действия. Со всеми проводят занятия инструкторы с боевым опытом. Также военком рассказал, что мобилизовать только что вернувшихся со срочной службы в армии не будут.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации 21 сентября. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в регионе мобилизация завершена.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отсутствие боевого опыта не является основанием для отсрочки от мобилизации. Об этом заявил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. Он также отметил, что предпочтение все же отдается тем, у кого боевой опыт есть. «В приказе сказано, что предпочтительно брать тех, у кого есть определенный боевой опыт, но необязательно. Для этого проводится боевое слаживание», — отметил Коковин в ходе прямого эфира в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Военный комиссар отметил, что мобилизованных сразу никогда не отправляют на боевые действия. Со всеми проводят занятия инструкторы с боевым опытом. Также военком рассказал, что мобилизовать только что вернувшихся со срочной службы в армии не будут. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации 21 сентября. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в регионе мобилизация завершена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...