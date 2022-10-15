Киевские власти сообщили о ракетном ударе. Фото

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета, искандер, зрк, зенитно-ракетный комплекс, отрк
По одной из общин Киевской области был нанесен ракетный удар Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По одному из районов Киевской области был нанесен ракетный удар. Об этом сообщил глава местной ОВА Алексей Кулеба.

«Ракетный удар по одной из общин Киевской области», — написал Кулеба в своем telegram-канале. Он добавил, что спасательные службы работают на месте. Жертв не обнаружено.

Ранее сообщалось о том, что во всех украинских областях объявлена воздушная тревога. По информации украинских СМИ речь может идти о запусках российских ракет «Кинжал».

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По одному из районов Киевской области был нанесен ракетный удар. Об этом сообщил глава местной ОВА Алексей Кулеба. «Ракетный удар по одной из общин Киевской области», — написал Кулеба в своем telegram-канале. Он добавил, что спасательные службы работают на месте. Жертв не обнаружено. Ранее сообщалось о том, что во всех украинских областях объявлена воздушная тревога. По информации украинских СМИ речь может идти о запусках российских ракет «Кинжал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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