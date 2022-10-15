По одной из общин Киевской области был нанесен ракетный удар
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По одному из районов Киевской области был нанесен ракетный удар. Об этом сообщил глава местной ОВА Алексей Кулеба.
«Ракетный удар по одной из общин Киевской области», — написал Кулеба в своем telegram-канале. Он добавил, что спасательные службы работают на месте. Жертв не обнаружено.
Ранее сообщалось о том, что во всех украинских областях объявлена воздушная тревога. По информации украинских СМИ речь может идти о запусках российских ракет «Кинжал».
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