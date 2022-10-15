Жителя Нижневартовска осудили за смерть сожительницы

16 октября 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

Житель Нижневартовска осужден на 7 лет за избиение сожительницы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Нижневартовска (ХМАО) получил приговор за смерть сожительницы, которую он избил. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 10 месяцев строгого режима, сообщает пресс-служба СКР по ХМАО. «Приговором Нижневартовского городского суда [подсудимому] назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима. Подсудимый признал вину и раскаялся», — сообщает пресс-служба ведомства. В январе 48-летний вартовчанин распивал алкоголь со своей 45-летней подругой, в какой-то момент ему показалось, что его собутыльница злоупотребляет спиртным, он попросил ее перестать выпивать. Женщина отказалась, после чего мужчина несколько раз ударил ее по голове, от ударов пострадавшая умерла. Ранее URA.RU рассказало о жителе Когалыма, убившем своего собутыльника. В ходе ссоры, возникшей при распитии спиртных напитков, мужчина нанес жертве семь ударов ножом.

Житель Нижневартовска (ХМАО) получил приговор за смерть сожительницы, которую он избил. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 10 месяцев строгого режима, сообщает пресс-служба СКР по ХМАО. «Приговором Нижневартовского городского суда [подсудимому] назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима. Подсудимый признал вину и раскаялся», — сообщает пресс-служба ведомства. В январе 48-летний вартовчанин распивал алкоголь со своей 45-летней подругой, в какой-то момент ему показалось, что его собутыльница злоупотребляет спиртным, он попросил ее перестать выпивать. Женщина отказалась, после чего мужчина несколько раз ударил ее по голове, от ударов пострадавшая умерла. Ранее URA.RU рассказало о жителе Когалыма, убившем своего собутыльника. В ходе ссоры, возникшей при распитии спиртных напитков, мужчина нанес жертве семь ударов ножом.