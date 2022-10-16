В Тюмень придут дожди со снегом

Снегопад с дождем обещают в воскресенье
Жителей Тюмени на неделе ожидают дожди со снегом. Соответствующую информацию предоставляет сервис «Яндекс Погода». Также в выходные температура воздуха ночью опустится ниже нуля.
«Суббота 22 октября: температура воздуха днем +4 градуса, ночью -2 градуса. Воскресенье 23 октября: температура воздуха днем +2 градуса, ночью опустится до -1. Также на выходных ожидаются дожди со снегом», — сообщают синоптики.
Самым теплым днем недели окажется вторник. Дневная температура воздуха составит +9, ночная +3 градуса. При этом синоптики обещают, что вся неделя будет пасмурной и дождливой.
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