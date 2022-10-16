В Тюмень придут дожди со снегом

«Яндекс Погода»: в Тюмени ожидаются дожди со снегом и минусовая температура

17 октября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Снегопад с дождем обещают в воскресенье Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителей Тюмени на неделе ожидают дожди со снегом. Соответствующую информацию предоставляет сервис «Яндекс Погода». Также в выходные температура воздуха ночью опустится ниже нуля. «Суббота 22 октября: температура воздуха днем +4 градуса, ночью -2 градуса. Воскресенье 23 октября: температура воздуха днем +2 градуса, ночью опустится до -1. Также на выходных ожидаются дожди со снегом», — сообщают синоптики. Самым теплым днем недели окажется вторник. Дневная температура воздуха составит +9, ночная +3 градуса. При этом синоптики обещают, что вся неделя будет пасмурной и дождливой.

Жителей Тюмени на неделе ожидают дожди со снегом. Соответствующую информацию предоставляет сервис «Яндекс Погода». Также в выходные температура воздуха ночью опустится ниже нуля. «Суббота 22 октября: температура воздуха днем +4 градуса, ночью -2 градуса. Воскресенье 23 октября: температура воздуха днем +2 градуса, ночью опустится до -1. Также на выходных ожидаются дожди со снегом», — сообщают синоптики. Самым теплым днем недели окажется вторник. Дневная температура воздуха составит +9, ночная +3 градуса. При этом синоптики обещают, что вся неделя будет пасмурной и дождливой.