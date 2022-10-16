16 октября 2022
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В Тюмень придут дожди со снегом

«Яндекс Погода»: в Тюмени ожидаются дожди со снегом и минусовая температура
© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, снег, снег в городе
Снегопад с дождем обещают в воскресенье Фото:

Жителей Тюмени на неделе ожидают дожди со снегом. Соответствующую информацию предоставляет сервис «Яндекс Погода». Также в выходные температура воздуха ночью опустится ниже нуля.

«Суббота 22 октября: температура воздуха днем +4 градуса, ночью -2 градуса. Воскресенье 23 октября: температура воздуха днем +2 градуса, ночью опустится до -1. Также на выходных ожидаются дожди со снегом», — сообщают синоптики.

Самым теплым днем недели окажется вторник. Дневная температура воздуха составит +9, ночная +3 градуса. При этом синоптики обещают, что вся неделя будет пасмурной и дождливой.

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Жителей Тюмени на неделе ожидают дожди со снегом. Соответствующую информацию предоставляет сервис «Яндекс Погода». Также в выходные температура воздуха ночью опустится ниже нуля. «Суббота 22 октября: температура воздуха днем +4 градуса, ночью -2 градуса. Воскресенье 23 октября: температура воздуха днем +2 градуса, ночью опустится до -1. Также на выходных ожидаются дожди со снегом», — сообщают синоптики. Самым теплым днем недели окажется вторник. Дневная температура воздуха составит +9, ночная +3 градуса. При этом синоптики обещают, что вся неделя будет пасмурной и дождливой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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