Суд решил судьбу тагильчанина, застрелившего сестру из револьвера

В Нижнем Тагиле мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство сестры из револьвера

Мужчина, застреливший сестру из револьвера, будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) приговорили к 11 годам лишения свободы мужчину, который застрелил свою сестру из револьвера. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«В Нижнем Тагиле местный житель признан виновным в убийстве своей сестры. Собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 60-летнего местного жителя», — сообщил Шульга.

Следствие и суд установили, что днем 15 апреля 2021 года подсудимый, находясь дома у своей 53-летней сестры по улице Коминтерна в Нижнем Тагиле, поругался с ней, в ходе конфликта дважды выстрелил в нее из револьвера системы «Наган». Женщина скончалась на месте.

«Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что орудие преступления, несколько десятков патронов к нему, а также взрывчатое вещество (порох) обвиняемый хранил по месту своего жительства незаконно, не имея соответствующей разрешительной документации», — заявили в региональном СК.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина ранее судим не был. «До задержания он проживал в квартире по улице Юности в Нижнем Тагиле. Его жертва также к уголовной ответственности ранее не привлекалась, работала она на местном предприятии крановщицей», — отметил полковник Горелых.

Обвиняемый был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Конфликт между мужчиной и его сестрой случился из-за того, что 60-летний осужденный ухаживал за пожилой больной матерью и попросил помочь в этом свою сестру. Однако она отказалась. Ранее в Нижнем Тагиле (Свердловская область) застрелили мужчину, который приехал, чтобы продать свою машину. Его тело обнаружили на трассе.