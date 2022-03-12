12 марта 2022
11 марта 2022

В Нижнем Тагиле застрелили мужчину, приехавшего продавать машину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, стрелка, оружие, бандитизм, терроризм, балаклава, пм, преступление, прицел, выстрел, ограбление, ауе, банда, криминал, разбой, киллер, разборки, заказное убийство, наемный убийца, пистолет калашникова, молодежная банда, терракт, дуло пистолета
Подозреваемый пытался продать машину убитого, сообщает источник Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) застрелили мужчину, который приехал, чтобы продать свою машину. Его тело обнаружили на трассе. В убийстве подозревают жителя Невьянска.

«Убийство было недалеко от Драмтеатра [центр Нижнего Тагила]. Тело нашли на трассе. Подозреваемый пытался продать машину убитого, он задержан, сейчас проводятся необходимые следственные действия», — сообщает Е1 со ссылкой на источники в правоохранительных органах Екатеринбурга.

Корреспондент URA.RU связался с управлением МВД по Свердловской области и региональным следственным управлением СК РФ. Пресс-службы ведомств пока воздерживаются от комментариев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) застрелили мужчину, который приехал, чтобы продать свою машину. Его тело обнаружили на трассе. В убийстве подозревают жителя Невьянска. «Убийство было недалеко от Драмтеатра [центр Нижнего Тагила]. Тело нашли на трассе. Подозреваемый пытался продать машину убитого, он задержан, сейчас проводятся необходимые следственные действия», — сообщает Е1 со ссылкой на источники в правоохранительных органах Екатеринбурга. Корреспондент URA.RU связался с управлением МВД по Свердловской области и региональным следственным управлением СК РФ. Пресс-службы ведомств пока воздерживаются от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...