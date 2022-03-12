В Нижнем Тагиле застрелили мужчину, приехавшего продавать машину

Подозреваемый пытался продать машину убитого, сообщает источник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) застрелили мужчину, который приехал, чтобы продать свою машину. Его тело обнаружили на трассе. В убийстве подозревают жителя Невьянска.

«Убийство было недалеко от Драмтеатра [центр Нижнего Тагила]. Тело нашли на трассе. Подозреваемый пытался продать машину убитого, он задержан, сейчас проводятся необходимые следственные действия», — сообщает Е1 со ссылкой на источники в правоохранительных органах Екатеринбурга.

Корреспондент URA.RU связался с управлением МВД по Свердловской области и региональным следственным управлением СК РФ. Пресс-службы ведомств пока воздерживаются от комментариев.