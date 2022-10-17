17 октября 2022

Педагоги в ХМАО пожаловались на невыплату премии ко Дню учителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Учителям заявили, что они не получат премий в 2022 году Фото:

Педагоги из школы №1 поселка Белый Яр (ХМАО) пожаловались на отсутствие премий ко Дню учителя. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник.

«Премии всего два раза в год: на День учителя и на Новый год. А в этом году педагогам сказали, что не будет дополнительных выплат, так как нет на это денег», — уточнил источник.

В пресс-службе Сургутского района корреспонденту URA.RU рассказали, что премия будет выплачена. Однако педагогам придется подождать до конца месяца. «В октябре учителя получат премию к профессиональному празднику. Традиционно она выплачивается в конце месяца», — отметили в пресс-службе района.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорские педагоги, которые подготовили победителей всероссийских олимпиад по школьным предметам, получат выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с учительским сообществом.

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Педагоги из школы №1 поселка Белый Яр (ХМАО) пожаловались на отсутствие премий ко Дню учителя. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник. «Премии всего два раза в год: на День учителя и на Новый год. А в этом году педагогам сказали, что не будет дополнительных выплат, так как нет на это денег», — уточнил источник. В пресс-службе Сургутского района корреспонденту URA.RU рассказали, что премия будет выплачена. Однако педагогам придется подождать до конца месяца. «В октябре учителя получат премию к профессиональному празднику. Традиционно она выплачивается в конце месяца», — отметили в пресс-службе района. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские педагоги, которые подготовили победителей всероссийских олимпиад по школьным предметам, получат выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с учительским сообществом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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