Педагоги в ХМАО пожаловались на невыплату премии ко Дню учителя

18 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Учителям заявили, что они не получат премий в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Педагоги из школы №1 поселка Белый Яр (ХМАО) пожаловались на отсутствие премий ко Дню учителя. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник. «Премии всего два раза в год: на День учителя и на Новый год. А в этом году педагогам сказали, что не будет дополнительных выплат, так как нет на это денег», — уточнил источник. В пресс-службе Сургутского района корреспонденту URA.RU рассказали, что премия будет выплачена. Однако педагогам придется подождать до конца месяца. «В октябре учителя получат премию к профессиональному празднику. Традиционно она выплачивается в конце месяца», — отметили в пресс-службе района. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские педагоги, которые подготовили победителей всероссийских олимпиад по школьным предметам, получат выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с учительским сообществом.

Педагоги из школы №1 поселка Белый Яр (ХМАО) пожаловались на отсутствие премий ко Дню учителя. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник. «Премии всего два раза в год: на День учителя и на Новый год. А в этом году педагогам сказали, что не будет дополнительных выплат, так как нет на это денег», — уточнил источник. В пресс-службе Сургутского района корреспонденту URA.RU рассказали, что премия будет выплачена. Однако педагогам придется подождать до конца месяца. «В октябре учителя получат премию к профессиональному празднику. Традиционно она выплачивается в конце месяца», — отметили в пресс-службе района. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские педагоги, которые подготовили победителей всероссийских олимпиад по школьным предметам, получат выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с учительским сообществом.