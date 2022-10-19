В Италии раскритиковали Запад за лицемерие о нежелании войны

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Запад и НАТО хотят войны, не хотят мира, заявил Орсини Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад и НАТО не хотят мира и отказываются от дипломатического разрешения конфликта с Россией, несмотря на совершенно обратные заявления. Об этом заявил итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини.

«Россия стремится к диалогу с Белым домом уже более 20 лет. Это чистая ложь, что мы хотим мира, мы яростно настроены на войну», — сказал Орсини во время ток-шоу в эфире RAI. Запад и НАТО хотят войны, не хотят мира, добавил специалист.

Он также привел слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности к встрече президента России Владимира Путина и Президента США Джо Байдена во время саммита G20. Однако Байден наотрез отказался от переговоров. «Мы на Западе отвергаем любые предложения о диалоге с Россией, в такой ситуации мир невозможен», — приводит исследователь слова американского президента.

После объявления о начале спецоперации на Украине, многие страны Запада сделали Россию изгоем для всего Мира. США заявляли, что готовы к переговорам с Россией, но пока в них не заинтересованы, сообщает телеканал 360.

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Запад и НАТО не хотят мира и отказываются от дипломатического разрешения конфликта с Россией, несмотря на совершенно обратные заявления. Об этом заявил итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини. «Россия стремится к диалогу с Белым домом уже более 20 лет. Это чистая ложь, что мы хотим мира, мы яростно настроены на войну», — сказал Орсини во время ток-шоу в эфире RAI. Запад и НАТО хотят войны, не хотят мира, добавил специалист. Он также привел слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности к встрече президента России Владимира Путина и Президента США Джо Байдена во время саммита G20. Однако Байден наотрез отказался от переговоров. «Мы на Западе отвергаем любые предложения о диалоге с Россией, в такой ситуации мир невозможен», — приводит исследователь слова американского президента. После объявления о начале спецоперации на Украине, многие страны Запада сделали Россию изгоем для всего Мира. США заявляли, что готовы к переговорам с Россией, но пока в них не заинтересованы, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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