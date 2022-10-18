18 октября 2022

Вице-губернатор ХМАО, ответственный за мобилизацию, усиливает команду

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый правительственный департамент работает по защите региона от надвигающихся угроз Фото:

Вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока, возглавивший новый департамент региональной безопасности в правительстве, усилил команду назначением двух заместителей ведомства — Евгения Смокарева и Николая Чубарова. Эту информацию URA.RU подтвердил сам вице-губернатор.

«Назначены заместители Евгений Смокарев и Николай Чубаров», — прокомментировал изменения Тиртока. Прежде чиновники занимали должности заместителей директора департамента гражданской защиты населения, на базе которого и был создан департамент региональной безопасности. А вот дальнейшая карьера бывшего руководителя ведомства — Николая Зайцева находится под вопросом. Он в состав новой правительственной структуры пока не переведен. «Николай Зайцев взял время на принятие решения по предложению занять должность заместителя», — сказал Тиртока.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила своего заместителя, генерала МЧС в отставке Александра Тиртоку, директором департамента региональной безопасности. Первой миссией чиновника еще до официального назначения была работа в омском полевом лагере для мобилизованных.

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Вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока, возглавивший новый департамент региональной безопасности в правительстве, усилил команду назначением двух заместителей ведомства — Евгения Смокарева и Николая Чубарова. Эту информацию URA.RU подтвердил сам вице-губернатор. «Назначены заместители Евгений Смокарев и Николай Чубаров», — прокомментировал изменения Тиртока. Прежде чиновники занимали должности заместителей директора департамента гражданской защиты населения, на базе которого и был создан департамент региональной безопасности. А вот дальнейшая карьера бывшего руководителя ведомства — Николая Зайцева находится под вопросом. Он в состав новой правительственной структуры пока не переведен. «Николай Зайцев взял время на принятие решения по предложению занять должность заместителя», — сказал Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила своего заместителя, генерала МЧС в отставке Александра Тиртоку, директором департамента региональной безопасности. Первой миссией чиновника еще до официального назначения была работа в омском полевом лагере для мобилизованных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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