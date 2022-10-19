Кадыров похвастался сражением своих детей на передовой в спецоперации

Несовершеннолетние сыновья Кадырова участвовали в бою с ВСУ на передовой в спецоперации

20 октября 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Кадыров рассказал, что его сыновья обеспечили прикрытие бойцам в бою с ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с его сыновьями Эли и Адамом на передовой. По его словам, они помогли обеспечить огневое прикрытие наступающим бойцам. «Внуки Первого Президента ЧР (Чеченской республики — прим. URA.RU), Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат, Эли и Адам посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточенные бои с украинскими националистами. Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело <…> пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам», — написал Кадыров в Telegram, прикрепив видео с участием сыновей. В начале октября Кадыров объявил, что его несовершеннолетние сыновья Эли и Адам готовы отправиться в зону спецоперации РФ на Украине. По его словам, они проходят военную подготовку с малых лет. Помимо теоретических основ, они учатся, как обращаться с различным оружием и применять его на любых дистанциях. Кадыров также предлагал отправить в зону СВО еще 70 тысяч жителей Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с его сыновьями Эли и Адамом на передовой. По его словам, они помогли обеспечить огневое прикрытие наступающим бойцам. «Внуки Первого Президента ЧР (Чеченской республики — прим. URA.RU), Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат, Эли и Адам посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточенные бои с украинскими националистами. Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело <…> пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам», — написал Кадыров в Telegram, прикрепив видео с участием сыновей. В начале октября Кадыров объявил, что его несовершеннолетние сыновья Эли и Адам готовы отправиться в зону спецоперации РФ на Украине. По его словам, они проходят военную подготовку с малых лет. Помимо теоретических основ, они учатся, как обращаться с различным оружием и применять его на любых дистанциях. Кадыров также предлагал отправить в зону СВО еще 70 тысяч жителей Чечни.