Кадыров: несколько десятков тысяч бойцов из Чечни готовы присоединиться к спецоперации

Кадыров предупредил о готовности 70 тысяч бойцов из Чечни присоединиться к СВО

08 октября 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

Глава Чечни доложил о готовности бойцов присоединиться к СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К 10 тысячам чеченским бойцам, участвующим в спецоперации, при необходимости, могут присоединиться еще 70 тысяч жителей Чечни. Об этом предупредил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Десять тысяч чеченских бойцов уже задействованы в этом благородном деле. При необходимости еще семьдесят тысяч готовы присоединиться к ним», — написал он в telegram-канале. Ранее Кадыров заявил о том, что на Украину было отправлено дополнительное подразделение бойцов из Чечни. Он добавил, что еще одно боевое формирование готовится к отправке в ближайшее время.

К 10 тысячам чеченским бойцам, участвующим в спецоперации, при необходимости, могут присоединиться еще 70 тысяч жителей Чечни. Об этом предупредил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Десять тысяч чеченских бойцов уже задействованы в этом благородном деле. При необходимости еще семьдесят тысяч готовы присоединиться к ним», — написал он в telegram-канале. Ранее Кадыров заявил о том, что на Украину было отправлено дополнительное подразделение бойцов из Чечни. Он добавил, что еще одно боевое формирование готовится к отправке в ближайшее время.