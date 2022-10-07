07 октября 2022

Кадыров: несколько десятков тысяч бойцов из Чечни готовы присоединиться к спецоперации

Кадыров предупредил о готовности 70 тысяч бойцов из Чечни присоединиться к СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Глава Чечни доложил о готовности бойцов присоединиться к СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

К 10 тысячам чеченским бойцам, участвующим в спецоперации, при необходимости, могут присоединиться еще 70 тысяч жителей Чечни. Об этом предупредил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Десять тысяч чеченских бойцов уже задействованы в этом благородном деле. При необходимости еще семьдесят тысяч готовы присоединиться к ним», — написал он в telegram-канале.

Ранее Кадыров заявил о том, что на Украину было отправлено дополнительное подразделение бойцов из Чечни. Он добавил, что еще одно боевое формирование готовится к отправке в ближайшее время.

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К 10 тысячам чеченским бойцам, участвующим в спецоперации, при необходимости, могут присоединиться еще 70 тысяч жителей Чечни. Об этом предупредил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Десять тысяч чеченских бойцов уже задействованы в этом благородном деле. При необходимости еще семьдесят тысяч готовы присоединиться к ним», — написал он в telegram-канале. Ранее Кадыров заявил о том, что на Украину было отправлено дополнительное подразделение бойцов из Чечни. Он добавил, что еще одно боевое формирование готовится к отправке в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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