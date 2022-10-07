Кадыров: несколько десятков тысяч бойцов из Чечни готовы присоединиться к спецоперации

Глава Чечни доложил о готовности бойцов присоединиться к СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
К 10 тысячам чеченским бойцам, участвующим в спецоперации, при необходимости, могут присоединиться еще 70 тысяч жителей Чечни. Об этом предупредил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Десять тысяч чеченских бойцов уже задействованы в этом благородном деле. При необходимости еще семьдесят тысяч готовы присоединиться к ним», — написал он в telegram-канале.
Ранее Кадыров заявил о том, что на Украину было отправлено дополнительное подразделение бойцов из Чечни. Он добавил, что еще одно боевое формирование готовится к отправке в ближайшее время.
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