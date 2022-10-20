Житель ХМАО, уехавший от мобилизации в Киргизию, пытается открыть бизнес

21 октября 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

Сбежавший от мобилизации говорит, что ему стало очень страшно и он много не думал, отправляясь в Киргизию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Ханты-Мансийского автономного округа, уехавший из России после начала частичной мобилизации в Киргизию, научился ткать ковры и открывает интернет-магазин по их продаже. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил он сам. «Я вообще не представляю себя в армии и не служил, хотя мне 25. Сильно боюсь, а тем более — оказаться в боевых условиях. Поэтому мы с моей девушкой переехали в Киргизию. Тут много ремесел можно освоить и времени много. Я научился немного ткать ковры. Понравилось и решил открыть интернет-магазин по их продаже», — рассказал югорчанин. По словам начинающего предпринимателя, с собой он привез запас денег, которые ему дали родители, поэтому пока особых проблем нет. Если бизнес по продаже ковров не пойдет, то затрудняется говорить — чем будет заниматься дальше. «Раньше мне снился сон, что вокруг все взрывается. А когда сюда переехал, то стало спокойнее на душе на какое-то время. Теперь страшно, когда думаю, что дальше будет здесь», — рассказывает молодой человек. Девушка беглеца поначалу его поддерживала, а теперь они часто ссорятся, потому что уже месяц живут за границей и она начала скучать по привычному кругу общения и родителям.



Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО, которые уехали в Казахстан после объявления мобилизации, рассказали, что им не нравится в эмиграции в соседней стране. Главные проблемы — это большое количество документов, которые нужно оформить, дорогое жилье и тоска по родине.

Житель Ханты-Мансийского автономного округа, уехавший из России после начала частичной мобилизации в Киргизию, научился ткать ковры и открывает интернет-магазин по их продаже. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил он сам. «Я вообще не представляю себя в армии и не служил, хотя мне 25. Сильно боюсь, а тем более — оказаться в боевых условиях. Поэтому мы с моей девушкой переехали в Киргизию. Тут много ремесел можно освоить и времени много. Я научился немного ткать ковры. Понравилось и решил открыть интернет-магазин по их продаже», — рассказал югорчанин. По словам начинающего предпринимателя, с собой он привез запас денег, которые ему дали родители, поэтому пока особых проблем нет. Если бизнес по продаже ковров не пойдет, то затрудняется говорить — чем будет заниматься дальше. «Раньше мне снился сон, что вокруг все взрывается. А когда сюда переехал, то стало спокойнее на душе на какое-то время. Теперь страшно, когда думаю, что дальше будет здесь», — рассказывает молодой человек. Девушка беглеца поначалу его поддерживала, а теперь они часто ссорятся, потому что уже месяц живут за границей и она начала скучать по привычному кругу общения и родителям. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО, которые уехали в Казахстан после объявления мобилизации, рассказали, что им не нравится в эмиграции в соседней стране. Главные проблемы — это большое количество документов, которые нужно оформить, дорогое жилье и тоска по родине.