Губернатор Кухарук оценил вклад президента в развитие ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук заявил, что федеральная поддержка под руководством президента Владимира Путина стала основой для масштабных преобразований в Югре. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«25 лет — это путь, пройденный страной через испытания к стабильности. Убежден, опыт прошлого, единство народа и твердая позиция руководства страны — основа для новых достижений», — отметил губернатор. Он добавил, что округ, обеспечивая энергетическую безопасность страны, останется ее «надежной опорой».
Ранее URA.RU писало, что на 44-м заседании окружной думы, Руслан Кухарук представил свой первый отчет в должности губернатора ХМАО, где отметил приоритеты комплексного развития региона, привлечение инвестиций и поддержку малого бизнеса. По итогам 2024 года Югра вновь подтвердила статус одного из лидеров среди субъектов РФ, продемонстрировав устойчивое экономическое и социальное развитие.
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