Глава управления МВД ХМАО Сергей Ветохин назначил земляка на пост начальника ГАИ Сургута. Подполковник Денис Корнеев вступил в должность. До перевода он был замом руководителя МРЭО ГИБДД Ставрополя, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Корнеева представили личному составу. Он переехал из Ставрополя, где ранее работал в МРЭО», — поделился инсайдер.
В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили назначение Корнеева на пост главы ОГИБДД Сургута. «Он приступил к своим должностным обязанностям», — уточнили в ведомстве.
Предыдущий главный гаишник Сургута Олег Левин покинул пост в феврале 2025 года. Источники URA.RU предполагали, что он не сработался с новым главой полиции города Александром Панченко, который тоже приехал из Ставрополя вслед за Ветохиным.
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