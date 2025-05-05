05 мая 2025

Глава УМВД ХМАО Ветохин назначил земляка начальником ГАИ Сургута. Фото

В Сургуте назначен новый начальник ГАИ Корнеев, работавший в Ставрополе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подполковник МВД Денис Корнеев возглавил ГАИ Сургута
Подполковник МВД Денис Корнеев возглавил ГАИ Сургута Фото:

Глава управления МВД ХМАО Сергей Ветохин назначил земляка на пост начальника ГАИ Сургута. Подполковник Денис Корнеев вступил в должность. До перевода он был замом руководителя МРЭО ГИБДД Ставрополя, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Корнеева представили личному составу. Он переехал из Ставрополя, где ранее работал в МРЭО», — поделился инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили назначение Корнеева на пост главы ОГИБДД Сургута. «Он приступил к своим должностным обязанностям», — уточнили в ведомстве.

Предыдущий главный гаишник Сургута Олег Левин покинул пост в феврале 2025 года. Источники URA.RU предполагали, что он не сработался с новым главой полиции города Александром Панченко, который тоже приехал из Ставрополя вслед за Ветохиным.

Денис Корнеев во время записи подкаста в Ставрополе
Денис Корнеев во время записи подкаста в Ставрополе
Фото:

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Глава управления МВД ХМАО Сергей Ветохин назначил земляка на пост начальника ГАИ Сургута. Подполковник Денис Корнеев вступил в должность. До перевода он был замом руководителя МРЭО ГИБДД Ставрополя, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Корнеева представили личному составу. Он переехал из Ставрополя, где ранее работал в МРЭО», — поделился инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили назначение Корнеева на пост главы ОГИБДД Сургута. «Он приступил к своим должностным обязанностям», — уточнили в ведомстве. Предыдущий главный гаишник Сургута Олег Левин покинул пост в феврале 2025 года. Источники URA.RU предполагали, что он не сработался с новым главой полиции города Александром Панченко, который тоже приехал из Ставрополя вслед за Ветохиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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