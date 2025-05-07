В ХМАО рухнула цена на асфальтобетонный завод «дочки» «Газпрома»

Асфальтобетонный завод в Югорске (ХМАО), принадлежащий компании «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее предприятие ПАО «Газпром»), вновь выставлен на продажу с существенным снижением стоимости. Об этом URA.RU сообщил представитель торговой площадки.
«Начальная цена на завод составляла 36 475 000 рублей, потом ее снизили до 32 млн руб. Сейчас установлена конкурентная цена продажи — 10 833 075 рублей, то есть стоимость, с которой начинаются торги и которая может измениться в зависимости от числа заявок», — пояснил собеседник агентства.
Предприятие продают больше двух лет, но покупатель так и не нашелся. На площади в 70 квадратных метров расположены почти четыре десятка объектов, включая производственные помещения, оборудование для приготовления асфальтобетонной смеси и склады стройматериалов.
Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск» пыталась продать завод за 36,475 млн рублей. Однако объект не заинтересовал потенциальных покупателей, и цена продолжила падать.
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