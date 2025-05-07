В Нижневартовске (ХМАО) двое детей пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе через улицу Нефтяников у Комсомольского озера. При этом подростки ехали на одном велосипеде. О случившемся очевидцы сообщили в соцсети.
«На Нефтяников только что произошел наезд на подростков на велосипедах, как часто у нас бывает. Ждут скорую», — говорится в сообщении telegram-канаде «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Инцидент произошел около 20:00 часов. Подростки пересекали дорогу по пешеходному переходу, но при этом не спешились. На место происшествия вызвали скорую помощь, подробности о состоянии пострадавших уточняются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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