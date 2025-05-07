В Нижневартовске автомобиль сбил двух подростков на велосипеде. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло вечером 7 мая
ДТП произошло вечером 7 мая Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) двое детей пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе через улицу Нефтяников у Комсомольского озера. При этом подростки ехали на одном велосипеде. О случившемся очевидцы сообщили в соцсети.

Подростки ехали по дороге на одном велосипеде
Подростки ехали по дороге на одном велосипеде
Фото:

«На Нефтяников только что произошел наезд на подростков на велосипедах, как часто у нас бывает. Ждут скорую», — говорится в сообщении telegram-канаде «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Инцидент произошел около 20:00 часов. Подростки пересекали дорогу по пешеходному переходу, но при этом не спешились. На место происшествия вызвали скорую помощь, подробности о состоянии пострадавших уточняются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) двое детей пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе через улицу Нефтяников у Комсомольского озера. При этом подростки ехали на одном велосипеде. О случившемся очевидцы сообщили в соцсети. «На Нефтяников только что произошел наезд на подростков на велосипедах, как часто у нас бывает. Ждут скорую», — говорится в сообщении telegram-канаде «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Инцидент произошел около 20:00 часов. Подростки пересекали дорогу по пешеходному переходу, но при этом не спешились. На место происшествия вызвали скорую помощь, подробности о состоянии пострадавших уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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