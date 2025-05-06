Синоптики дали пессимистичный прогноз на День Победы в ХМАО

9 мая будет +13, а на выходных похолодает до +5
В городах Югры ожидается облачная погода на День Победы и в выходные дни. 9 мая столбик термометра покажет +13, а 10 и 11 мая опустится до +5, сообщается на сервисе «Яндекс Погода».
«9 мая днем в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске ожидается около +13, а ночью температура опустится до нуля. Будет облачная погода с прояснениями», — сказано на сайте.
На выходных 10 и 11 мая температура днем в округе похолодает до +5, а ночью до -1. Ожидается облачная погода, а местами небольшой дождь.
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