06 мая 2025

Синоптики дали пессимистичный прогноз на День Победы в ХМАО

В ХМАО ожидается облачная погода на День Победы и похолодание на выходных
© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая будет +13, а на выходных похолодает до +5
9 мая будет +13, а на выходных похолодает до +5 Фото:

В городах Югры ожидается облачная погода на День Победы и в выходные дни. 9 мая столбик термометра покажет +13, а 10 и 11 мая опустится до +5, сообщается на сервисе «Яндекс Погода».

«9 мая днем в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске ожидается около +13, а ночью температура опустится до нуля. Будет облачная погода с прояснениями», — сказано на сайте.

На выходных 10 и 11 мая температура днем в округе похолодает до +5, а ночью до -1. Ожидается облачная погода, а местами небольшой дождь.

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В городах Югры ожидается облачная погода на День Победы и в выходные дни. 9 мая столбик термометра покажет +13, а 10 и 11 мая опустится до +5, сообщается на сервисе «Яндекс Погода». «9 мая днем в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске ожидается около +13, а ночью температура опустится до нуля. Будет облачная погода с прояснениями», — сказано на сайте. На выходных 10 и 11 мая температура днем в округе похолодает до +5, а ночью до -1. Ожидается облачная погода, а местами небольшой дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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