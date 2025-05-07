«Запретите Hoollywood»: на общественников, жаловавшихся губернатору ХМАО, заявили в полицию

В Нижневартовске на инициативную группу общественников с Интернациональной, 4, пытающихся добиться благоустройства тротуара в рамках инициативного бюджетирования и записавших губернатору ХМАО жалобу на мэрию, заявили в полицию. Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что автора обращения возмутила инсталляция Hoollywood, в которой он усмотрел обсценную лексику.
«В полицию на авторов Hoollywood'а пожаловалась какая-то женщина. Она посчитала эту надпись матом, а ее размещение — ущемление своих прав. Вероятно, будет проводиться лингвистическая экспертиза», — сообщил инсайдер.
В пресс-службе УМВД подтвердили, что подобное заявление поступало. «Гражданка написала обращение через официальный сайт МВД. Она усмотрела в публичном размещении инсталляции нецензурщину. Проводится проверка инцидента», — прокомментировали в ведомстве.
На заявление в полицию отреагировали нижневартовские паблики и telegram-каналы. Администраторы сообществ расценили заявление как попытку давления на общественников, пытавшихся отстоять свой инициативный проект вместо варианта, предложенного городским управлением капстроительства. Одно из крупных интернет-сообществ заявило, что намерено перестать публиковать официальные ответы властей, «если жители за отстаивание своих прав получат наказание».
Вице-мэр Нижневартовска по внутренней политике Виктор Мыльников в беседе с URA.RU опроверг подозрения администраторов telegram-канала «ЧП в Нижневартовске». «Мы понимаем недовольство жителей [авторов инсталляции], стройблок продолжает с ними взаимодействие. Сейчас сами пытаемся связаться с полицией и выяснить причину конфликта», — сделал заявление чиновник.
Глава инициативной группы Мария Ярина пояснила корреспонденту, что буквы простояли непродолжительное время, и их сразу же убрали. «Мы на их фоне записывали видео. Да и после повторного использования надпись пришла в негодность. Но благодаря этой акции нам удалось встретиться с администрацией и донести свою позицию и наше видение проекта. С другими участниками жалобу в полицию мы пока не обсуждали, пока заняты другими инициативными проектами. Лично я отвечу словами нашего любимого президента: „Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет!“» — подытожила активистка.
Ранее жители Нижневартовска уже возвращали инсталляцию Hoollywood на холмы по улице Интернациональной в знак протеста против изменений в проекте благоустройства, предложенных администрацией. Они записали видеообращение к губернатору ХМАО, заявив о несогласии с решениями мэрии и собрав более 300 тысяч рублей на реализацию своего варианта проекта.
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