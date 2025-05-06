В городе прошла генеральная репетиция парада
В Сургуте прошла генеральная репетиция парада ко Дню Победы на мемориале Славы. Журналисту URA.RU удалось побывать на месте событий.
«Сейчас проходит генеральная репетиция — максимально все приближено к тому, как это будет проходить. Репетируем возложение цветов, построение и марш», — рассказали организаторы.
Также стало известно, что в торжестве будет участвовать 14 парадных «коробок» — это будут кадеты и военные. От мемориала они направятся к шествию «Бессмертный полк», здесь же будут собираться автомобили для проведения акции «Знамя Победы».
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