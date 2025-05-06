06 мая 2025

В Сургуте прошла репетиция торжественного парада ко Дню Победы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе прошла генеральная репетиция парада
В городе прошла генеральная репетиция парада Фото:

В Сургуте прошла генеральная репетиция парада ко Дню Победы на мемориале Славы. Журналисту URA.RU удалось побывать на месте событий.

«Сейчас проходит генеральная репетиция — максимально все приближено к тому, как это будет проходить. Репетируем возложение цветов, построение и марш», — рассказали организаторы.

Также стало известно, что в торжестве будет участвовать 14 парадных «коробок» — это будут кадеты и военные. От мемориала они направятся к шествию «Бессмертный полк», здесь же будут собираться автомобили для проведения акции «Знамя Победы».

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В Сургуте прошла генеральная репетиция парада ко Дню Победы на мемориале Славы. Журналисту URA.RU удалось побывать на месте событий. «Сейчас проходит генеральная репетиция — максимально все приближено к тому, как это будет проходить. Репетируем возложение цветов, построение и марш», — рассказали организаторы. Также стало известно, что в торжестве будет участвовать 14 парадных «коробок» — это будут кадеты и военные. От мемориала они направятся к шествию «Бессмертный полк», здесь же будут собираться автомобили для проведения акции «Знамя Победы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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