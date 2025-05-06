В ХМАО растет спрос на народные танцы на пике популярности Кадышевой

В ХМАО почти на половину вырос спрос на услуги преподавателей народного танца. Аналитики сервиса «Авито услуги» связывают тенденцию с волной популярности фолк-певицы Надежды Кадышевой.
«В апреле 2025 года спрос на преподавателей сценического и народного танца вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно увеличилось и предложение в ХМАО: количество специалистов, предлагающих обучение танцам, выросло на 12%», — следует из исследования, которым сервис поделился с URA.RU.
По мнению экспертов, одна из причин, объясняющая тенденцию, — аншлаги на танцевальных концертах Кадышевой. Звезда собирает полные залы, а видео с концертов, где фанаты пускаются в пляс под ее хиты, набирают в соцсетях миллионы просмотров. «Массовые флешмобы на концертах Кадышевой привлекли дополнительное внимание к народной эстетике, особенно среди молодежи», — добавили аналитики.
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