06 мая 2025

В ХМАО растет спрос на народные танцы на пике популярности Кадышевой

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на обучение народным танцам вырос в ХМАО на 42%
Спрос на обучение народным танцам вырос в ХМАО на 42% Фото:

В ХМАО почти на половину вырос спрос на услуги преподавателей народного танца. Аналитики сервиса «Авито услуги» связывают тенденцию с волной популярности фолк-певицы Надежды Кадышевой.

«В апреле 2025 года спрос на преподавателей сценического и народного танца вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно увеличилось и предложение в ХМАО: количество специалистов, предлагающих обучение танцам, выросло на 12%», — следует из исследования, которым сервис поделился с URA.RU.

По мнению экспертов, одна из причин, объясняющая тенденцию, — аншлаги на танцевальных концертах Кадышевой. Звезда собирает полные залы, а видео с концертов, где фанаты пускаются в пляс под ее хиты, набирают в соцсетях миллионы просмотров. «Массовые флешмобы на концертах Кадышевой привлекли дополнительное внимание к народной эстетике, особенно среди молодежи», — добавили аналитики.

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В ХМАО почти на половину вырос спрос на услуги преподавателей народного танца. Аналитики сервиса «Авито услуги» связывают тенденцию с волной популярности фолк-певицы Надежды Кадышевой. «В апреле 2025 года спрос на преподавателей сценического и народного танца вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно увеличилось и предложение в ХМАО: количество специалистов, предлагающих обучение танцам, выросло на 12%», — следует из исследования, которым сервис поделился с URA.RU. По мнению экспертов, одна из причин, объясняющая тенденцию, — аншлаги на танцевальных концертах Кадышевой. Звезда собирает полные залы, а видео с концертов, где фанаты пускаются в пляс под ее хиты, набирают в соцсетях миллионы просмотров. «Массовые флешмобы на концертах Кадышевой привлекли дополнительное внимание к народной эстетике, особенно среди молодежи», — добавили аналитики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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