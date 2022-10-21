Сотрудники компании «Делимобиль» стали замечать подмены колес на автомобилях и обратились в полицию Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге с поличным задержали 31-летнего и 35-летнего местных жителей, которых подозревают в краже запчастей с каршеринговых автомобилей «Делимобиль». Полицейским известно как минимум о нескольких преступных эпизодах, рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.

«Схема противоправной деятельности была проста — подозреваемые брали в аренду машину, загоняли ее в укромное место и снимали необходимые запчасти. В основном их интересовали колеса, но не гнушались мужчины и деталями интерьера. К примеру, с одного из авто они сняли руль», — рассказали в полиции.

Вместо новых деталей мужчины ставили старые. Вскоре подмены стали замечать сотрудники компании «Делимобиль» и обратились в полицию. Правоохранителям удалось вычислить подозреваемых и поймать их с поличным, когда они снимали колеса на каршеринговой машине.

Один из задержанных оказался владельцем компании по аренде машин для такси, и колеса и другие запчасти с автомобилей «Делимобиль» он ставил на свой транспорт. Сейчас екатеринбуржцы находятся под стражей. В отношении их возбудили уголовное дело по статье «Кража», полицейским известно о пяти фактах хищения автозапчастей.

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