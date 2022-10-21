В Екатеринбурге с поличным задержали 31-летнего и 35-летнего местных жителей, которых подозревают в краже запчастей с каршеринговых автомобилей «Делимобиль». Полицейским известно как минимум о нескольких преступных эпизодах, рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.
«Схема противоправной деятельности была проста — подозреваемые брали в аренду машину, загоняли ее в укромное место и снимали необходимые запчасти. В основном их интересовали колеса, но не гнушались мужчины и деталями интерьера. К примеру, с одного из авто они сняли руль», — рассказали в полиции.
Вместо новых деталей мужчины ставили старые. Вскоре подмены стали замечать сотрудники компании «Делимобиль» и обратились в полицию. Правоохранителям удалось вычислить подозреваемых и поймать их с поличным, когда они снимали колеса на каршеринговой машине.
Один из задержанных оказался владельцем компании по аренде машин для такси, и колеса и другие запчасти с автомобилей «Делимобиль» он ставил на свой транспорт. Сейчас екатеринбуржцы находятся под стражей. В отношении их возбудили уголовное дело по статье «Кража», полицейским известно о пяти фактах хищения автозапчастей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске (Свердловская область) банда воров взламывает и обчищает дома в коллективном саду №26. Злоумышленники приезжают ночью на ГАЗели и воруют электрические инструменты.
Подозреваемые в краже снимали новые колеса с машин «Делимобиль», а на их место ставили старые
Фото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге с поличным задержали 31-летнего и 35-летнего местных жителей, которых подозревают в краже запчастей с каршеринговых автомобилей «Делимобиль». Полицейским известно как минимум о нескольких преступных эпизодах, рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «Схема противоправной деятельности была проста — подозреваемые брали в аренду машину, загоняли ее в укромное место и снимали необходимые запчасти. В основном их интересовали колеса, но не гнушались мужчины и деталями интерьера. К примеру, с одного из авто они сняли руль», — рассказали в полиции. Вместо новых деталей мужчины ставили старые. Вскоре подмены стали замечать сотрудники компании «Делимобиль» и обратились в полицию. Правоохранителям удалось вычислить подозреваемых и поймать их с поличным, когда они снимали колеса на каршеринговой машине. Один из задержанных оказался владельцем компании по аренде машин для такси, и колеса и другие запчасти с автомобилей «Делимобиль» он ставил на свой транспорт. Сейчас екатеринбуржцы находятся под стражей. В отношении их возбудили уголовное дело по статье «Кража», полицейским известно о пяти фактах хищения автозапчастей. Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске (Свердловская область) банда воров взламывает и обчищает дома в коллективном саду №26. Злоумышленники приезжают ночью на ГАЗели и воруют электрические инструменты.