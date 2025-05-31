31 мая 2025

Неадекватный екатеринбуржец устроил погром в табачном магазине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина угрожал ребятам, которые вызвали скорую помощь
Мужчина угрожал ребятам, которые вызвали скорую помощь Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц Малышева и Мамина-Сибиряка неизвестный мужчина начал крушить табачный киоск. Предположительно, он был под действием наркотиков.

«На Малышева — Мамина-Сибиряка какой-то залетел в киоск и начал там все крушить», — передает слова очевидцев telegram-канал «Дно Исети». К магазину сразу вызвали полицейских и скорую помощь.

Мужчина угрожал расправой компании ребят, которая ждала правоохранительные органы. Приехавшие полицейские задержали и доставили буйного молодого человека в участок.

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Малышева и Мамина-Сибиряка неизвестный мужчина начал крушить табачный киоск. Предположительно, он был под действием наркотиков. «На Малышева — Мамина-Сибиряка какой-то залетел в киоск и начал там все крушить», — передает слова очевидцев telegram-канал «Дно Исети». К магазину сразу вызвали полицейских и скорую помощь. Мужчина угрожал расправой компании ребят, которая ждала правоохранительные органы. Приехавшие полицейские задержали и доставили буйного молодого человека в участок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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