Мужчина угрожал ребятам, которые вызвали скорую помощь
В Екатеринбурге на пересечении улиц Малышева и Мамина-Сибиряка неизвестный мужчина начал крушить табачный киоск. Предположительно, он был под действием наркотиков.
«На Малышева — Мамина-Сибиряка какой-то залетел в киоск и начал там все крушить», — передает слова очевидцев telegram-канал «Дно Исети». К магазину сразу вызвали полицейских и скорую помощь.
Мужчина угрожал расправой компании ребят, которая ждала правоохранительные органы. Приехавшие полицейские задержали и доставили буйного молодого человека в участок.
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