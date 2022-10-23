Губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной побывал на баскетбольном матче в компании металлургов ЧЭМК (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с женой и сыном пришел болеть на баскетбольный матч «Славянка» — «Енисей». Компанию ему составили больше ста работников Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Более сотни человек делегировал на баскетбольный матч с участием клуба «Славянка» Челябинский электрометаллургический комбинат. Таким образом ЧЭМК поощрил своих сотрудников в честь праздника «День отца» и решил обеспечить фанатской поддержкой южноуральских спортсменок в матче с командой «Енисей» из Красноярска. На первых минутах «Енисей» забил первым, потом увеличил счет. Но вскоре, благодаря отчаянной поддержке трибун, «Славянка» сравняла счет. А затем набрала преимущество, но за 57 секунд до конца матча счет установился ничейный 57:57.

«Наши сначала проигрывать стали. Но тут болельщики заполнили зал (мы опоздали немного из-за пробок) и как давай кричать — гнали команду вперед. Я сама от себя такого не ожидала — топала и хлопала от души, даже свистеть пыталась. Оказалось, что смотреть баскетбол по телевизору и присутствовать на матче вживую — огромная разница», — рассказывает крановщица Алия Фаттахова.

На последней минуте сибирячки забили красивый «трехочковый». Но под крики болельщиков, требовавших биться до последнего, неимоверным усилием воли «Славянка» сравняла счет, переводя игру в овертайм. Увы, в дополнительное время спортивная удача оказалась на стороне «Енисея».

«В октябре и ноябре мы наметили сразу три коллективных „металлургических“ выхода на спортивные зрелища. Первыми поддержали девушек из „Славянки“, на следующей неделе придем настраивать на победу хоккеистов „Трактора“. В ноябре пойдем болеть на волейбольный „Метар“, сюда просится особенно много народу — этот вид спорта на ЧЭМК особенно популярен, многие ферросплавщики играют сами после работы», — пояснила начальник управления по социальной политике ЧЭМК Наталья Челякова.

Болельщицкий натиск был усилен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, пришедшим на спортивное состязание по-семейному Фото: Юлия Неструева

«Мы с удовольствием откликнулись на просьбу ЧЭМК организовать коллективный поход на матч „Славянки“. Будем рады видеть металлургов и на играх мужчин», — говорит директор клуба «Челбаскет» Ольга Алейникова Фото: Юлия Неструева

Несмотря на совместную поддержку электрометаллургов и губернатора, сибирячки выиграли у челябинок в овертайме Фото: Юлия Неструева