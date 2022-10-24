Женщину ищут уже почти неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области пропала 49-летняя Емельянова Светлана, которая вышла из дома в селе Покровское Ярковского района 19 октября. С тех пор о ней нет известий. Помощь в поисках просит оказать поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».

«Емельянова Светлана Алексеевна, 1973 г. р. Ушла из дома в селе Покровское 19 октября. На вид 50 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, черные короткие волосы, карие глаза», — написано в ориентировке.

Женщина была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, серые спортивные брюки с белыми полосками по бокам и черные туфли. При себе у нее была бежевая сумка. Информацию о пропавшей можно сообщить в отдел полиции, а также волонтерам по телефону 8-932-32-39-911.