24 октября 2022
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22 октября 2022

В Тюменской области шестой день ищут пропавшую женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству. Челябинск, тротуар, девушка, пешеход, женщина, дорога
Женщину ищут уже почти неделю Фото:

В Тюменской области пропала 49-летняя Емельянова Светлана, которая вышла из дома в селе Покровское Ярковского района 19 октября. С тех пор о ней нет известий. Помощь в поисках просит оказать поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».

«Емельянова Светлана Алексеевна, 1973 г. р. Ушла из дома в селе Покровское 19 октября. На вид 50 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, черные короткие волосы, карие глаза», — написано в ориентировке.

Женщина была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, серые спортивные брюки с белыми полосками по бокам и черные туфли. При себе у нее была бежевая сумка. Информацию о пропавшей можно сообщить в отдел полиции, а также волонтерам по телефону 8-932-32-39-911.

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В Тюменской области пропала 49-летняя Емельянова Светлана, которая вышла из дома в селе Покровское Ярковского района 19 октября. С тех пор о ней нет известий. Помощь в поисках просит оказать поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «Емельянова Светлана Алексеевна, 1973 г. р. Ушла из дома в селе Покровское 19 октября. На вид 50 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, черные короткие волосы, карие глаза», — написано в ориентировке. Женщина была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, серые спортивные брюки с белыми полосками по бокам и черные туфли. При себе у нее была бежевая сумка. Информацию о пропавшей можно сообщить в отдел полиции, а также волонтерам по телефону 8-932-32-39-911.
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