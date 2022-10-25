Власти изменили правила выдачи денег тюменцам, которые не могут платить за ЖКУ

Жители Тюмени, которым положены субсидии на оплату ЖКУ, с 26 октября смогут получить деньги от властей только на счета, открытые в национальных платежных системах, к примеру — на карту «МИР». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«С 26 октября субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут зачисляться на банковские счета физлиц, операции по которым осуществляются с использованием национальных платежных инструментов (платежные карты „МИР“, сберегательные вклады и т. п.). Для внесения данных о новом счете можно обратиться в любой из абонентских пунктов „ТРИЦ“», — рассказали URA.RU в мэрии.
Там также напомнили, что деньги перечисляются не позднее пятого числа месяца, в котором льготники должны оплачивать ЖКУ. Если человек к этому времени не успеет сообщить данные своего нового счета, то в банке самостоятельно откроют резервный, на который и придет субсидия. Справки можно получить по телефону 39-34-74 (в меню выбрать «8», затем «1»).
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