Исследователи ВШЭ нашли неочевидный способ сделать горожан счастливее

Исследователи ВШЭ выявили сильную взаимосвязь между социальным самочувствием и комфортностью городской среды

Городская среда станет эффективным инструментом для поднятия социального самочувствия, заявил Михайленко Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Социальное состояние граждан сильно зависит от того, насколько комфортно место их проживания. К такому выводу пришел Центр социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ. Аналитики отметили, что городская среда может напрямую влиять на то, насколько горожане удовлетворены жизнью.

«Самым неожиданным выводом нашего исследования стало то, что взаимосвязь между социальным самочувствием и комфортностью городской среды оказалась настолько сильна. Социальное самочувствие и степень развитости городской среды имеют прямую корреляцию, и это необходимо учитывать при создании новых градостроительных и транспортных проектов», — приводит слова декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, директора центра СИТИ Евгения Михайленко официальный сайт вуза. Он отметил, что городская среда может стать эффективным инструментом для улучшения социального самочувствия.

Опрос прошли 2200 граждан РФ с дополнительной выборкой в 1000 респондентов из Москвы. Результаты показали достаточно высокий уровень удовлетворенности городской средой. 85% опрашиваемых довольны уровнем комфорта, недовольны 14% респондентов, и еще 1% затруднились или отказались ответить.

Среди тех, кто считает свой город скорее комфортным для проживания, 71% скорее довольны положением дел в регионе, скорее недовольны — только 25%. 65% опрошенных заявили, что их устраивает сегодняшняя жизнь. А вот среди тех, кто назвал свой город некомфортным, показатель удовлетворенности жизнью составляет всего 35%.

Участники опроса отметили, что для них крайне важно наличие в шаговой доступности поликлиник, больниц, детских садов, школ, площадок и секций, а также универмагов и супермаркетов. Однако жители регионов уточнили, что этих объектов недостаточно рядом с их домами. При этом респонденты, проживающие в Москве, считают, что достаточно обеспечены школами, больницами, детскими площадками и супермаркетами. А вот банков, продуктовых магазинов, секций, бассейнов и фитнес-клубов недостаточно.