Британцам стало стыдно за Трасс из-за сообщений о взломе ее телефона

30 октября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Британцы отреагировали на сообщения Daily Mail о взломе телефона Лиз Трасс Фото: Анна Майорова © URA.RU Читатели британской газеты The Daily Mail отреагировали на публикацию издания о том, что якобы Россия причастна к взлому личного телефона бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Они раскритиковали чиновницу. «Не могу поверить, что ей разрешили использовать личный телефон для правительственных нужд и что она, как член правительства, не проверялась на регулярной основе. Безопасность в Великобритании — безумие», — высказался Theeviloneonline. «Трасс — просто ходячая катастрофа», — написал комментатор poster. «Полная катастрофа во всех аспектах», — поддержал LordBurl. Один из пользователей не удивился, так как, по его мнению, это нормальная ситуация, если она связана с Трасс. «Было ли что-либо, что она сделала и что можно считать успехом?», — задался вопросом Paul. Еще один читатель предположил, что телефон Трасс взломали во время ее поездки в Эстонию. «И когда же это было, наверное, когда она выпендривалась на том танке в Эстонии», — предположил SmokeHill. Он вспомнил фото экс-премьера Британии, сидящей внутри танка на полигоне НАТО. В частности, RosieSand раскритиковал политическую деятельность Трасс. «Она была бесполезна, вплоть до некомпетентности, на каждом посту в кабинете министров, который она занимала. Никогда ни перед кем не отчитывалась, никогда не осознавала своей презренной недееспособности», — отметил пользователь. Ранее Daily Mail сообщало, что якобы агенты российских спецслужб взломали телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс. Позже в Британии признали опасными заявления британской газеты в сторону РФ из-за телефона Трасс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели британской газеты The Daily Mail отреагировали на публикацию издания о том, что якобы Россия причастна к взлому личного телефона бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Они раскритиковали чиновницу. «Не могу поверить, что ей разрешили использовать личный телефон для правительственных нужд и что она, как член правительства, не проверялась на регулярной основе. Безопасность в Великобритании — безумие», — высказался Theeviloneonline. «Трасс — просто ходячая катастрофа», — написал комментатор poster. «Полная катастрофа во всех аспектах», — поддержал LordBurl. Один из пользователей не удивился, так как, по его мнению, это нормальная ситуация, если она связана с Трасс. «Было ли что-либо, что она сделала и что можно считать успехом?», — задался вопросом Paul. Еще один читатель предположил, что телефон Трасс взломали во время ее поездки в Эстонию. «И когда же это было, наверное, когда она выпендривалась на том танке в Эстонии», — предположил SmokeHill. Он вспомнил фото экс-премьера Британии, сидящей внутри танка на полигоне НАТО. В частности, RosieSand раскритиковал политическую деятельность Трасс. «Она была бесполезна, вплоть до некомпетентности, на каждом посту в кабинете министров, который она занимала. Никогда ни перед кем не отчитывалась, никогда не осознавала своей презренной недееспособности», — отметил пользователь. Ранее Daily Mail сообщало, что якобы агенты российских спецслужб взломали телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс. Позже в Британии признали опасными заявления британской газеты в сторону РФ из-за телефона Трасс.