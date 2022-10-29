29 октября 2022

В Британии признали опасными заявления Daily Mail в сторону РФ из-за телефона Трасс

Sky News: в Британии проведут срочное расследование по факту взлома телефона Трасс
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Британии призвали срочно расследовать взлом телефона Трасс Фото:

Заявления Daily Mail в сторону России о причастности к взлому телефона экс-премьера Великобритании Лиз Трасс «чрезвычайно серьезные». Об этом сообщает телеканал Sky News. По данному факту в Британии проведут срочное расследование.

«Правительство призывает провести срочное расследование после того, как появились сообщения о том, что телефон, принадлежащий Лиз Трасс, был взломан Россией. <…> Либеральные демократы и Лейбористская партия назвали обвинения „чрезвычайно серьезными“ и „тревожными“», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее Daily Mail обвинила «агентов Путина» во взломе телефона бывшего премьер-министра Британии Трасс. По данным газеты, в личном телефоне дипломата содержались деликатные сведения по поводу конфликта на Украине.

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Заявления Daily Mail в сторону России о причастности к взлому телефона экс-премьера Великобритании Лиз Трасс «чрезвычайно серьезные». Об этом сообщает телеканал Sky News. По данному факту в Британии проведут срочное расследование. «Правительство призывает провести срочное расследование после того, как появились сообщения о том, что телефон, принадлежащий Лиз Трасс, был взломан Россией. <…> Либеральные демократы и Лейбористская партия назвали обвинения „чрезвычайно серьезными“ и „тревожными“», — говорится в сообщении телеканала. Ранее Daily Mail обвинила «агентов Путина» во взломе телефона бывшего премьер-министра Британии Трасс. По данным газеты, в личном телефоне дипломата содержались деликатные сведения по поводу конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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