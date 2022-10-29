Daily Mail обвинила «агентов Путина» во взломе телефона экс-премьера Британии

Daily Mail: агенты российских спецслужб взломали телефон экс-премьера Британии Лиз Трасс

29 октября 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

Daily Mail утверждает, что в руки российских спецслужб попал компромат на Лиз Трасс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские агенты спецслужб, подозреваемые в работе на президента РФ Владимира Путина, взломали личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом пишет британская газета Daily Mail. «Личный телефон Лиз Трасс был взломан агентами, подозреваемыми в работе на президента России Владимира Путина», — говорится в материале газеты. Уточняется, что теперь телефон поместили в запертый сейф в хорошо охраняемом правительственном месте. Источники газеты утверждают, что сообщения в телефоне Трасс содержали в себе критику ее предшественника Бориса Джонсона, что «приводило к потенциальному риску шантажа». «Также считается, что они включали в себя очень деликатные обсуждения с высокопоставленными министрами иностранных дел о войне в Украине, в том числе подробные обсуждения о поставках оружия», — сообщается в статье. Ранее сообщалось, что Лиз Трасс подала в отставку на 45 день пребывания в должности премьер-министра Великобритании. На ее место был назначен Риши Сунак. В Кремле отметили, что отставка Трасс не интересует Россию, так как Москва не вмешивается в чужие дела. Теперь Лиз Трасс намерена взять паузу в активной политической жизни, дополняет RT.

Российские агенты спецслужб, подозреваемые в работе на президента РФ Владимира Путина, взломали личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом пишет британская газета Daily Mail. «Личный телефон Лиз Трасс был взломан агентами, подозреваемыми в работе на президента России Владимира Путина», — говорится в материале газеты. Уточняется, что теперь телефон поместили в запертый сейф в хорошо охраняемом правительственном месте. Источники газеты утверждают, что сообщения в телефоне Трасс содержали в себе критику ее предшественника Бориса Джонсона, что «приводило к потенциальному риску шантажа». «Также считается, что они включали в себя очень деликатные обсуждения с высокопоставленными министрами иностранных дел о войне в Украине, в том числе подробные обсуждения о поставках оружия», — сообщается в статье. Ранее сообщалось, что Лиз Трасс подала в отставку на 45 день пребывания в должности премьер-министра Великобритании. На ее место был назначен Риши Сунак. В Кремле отметили, что отставка Трасс не интересует Россию, так как Москва не вмешивается в чужие дела. Теперь Лиз Трасс намерена взять паузу в активной политической жизни, дополняет RT.