29 октября 2022
28 октября 2022

В Салехарде сотрудники ДПС устроили погоню за сбежавшим водителем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель не остановился по требованию автоинспекторов и пытался сбежать Фото:

В Салехарде (ЯНАО) мужчина сбежал от сотрудников ДПС. Как сообщили очевидцы, он не остановился по требованию автоинспекторов и попытался сбежать.

«Мужчина сбежал от сотрудников ДПС. Момент бегства попал на видео с камер наблюдения по адресу Губкина 8. Подробности уточняются», — сообщается в telegram-канале «Вести Ямал».

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое водитель проигнорировал требования автоинспекторов остановиться и попытался скрыться от них, прибавив скорость. Уйти от погони ему не удалось, мужчина не справился с управлением и утопил свое авто.

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В Салехарде (ЯНАО) мужчина сбежал от сотрудников ДПС. Как сообщили очевидцы, он не остановился по требованию автоинспекторов и попытался сбежать. «Мужчина сбежал от сотрудников ДПС. Момент бегства попал на видео с камер наблюдения по адресу Губкина 8. Подробности уточняются», — сообщается в telegram-канале «Вести Ямал». В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое водитель проигнорировал требования автоинспекторов остановиться и попытался скрыться от них, прибавив скорость. Уйти от погони ему не удалось, мужчина не справился с управлением и утопил свое авто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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