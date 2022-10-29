В Салехарде сотрудники ДПС устроили погоню за сбежавшим водителем. Видео

30 октября 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Водитель не остановился по требованию автоинспекторов и пытался сбежать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) мужчина сбежал от сотрудников ДПС. Как сообщили очевидцы, он не остановился по требованию автоинспекторов и попытался сбежать. «Мужчина сбежал от сотрудников ДПС. Момент бегства попал на видео с камер наблюдения по адресу Губкина 8. Подробности уточняются», — сообщается в telegram-канале «Вести Ямал». В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое водитель проигнорировал требования автоинспекторов остановиться и попытался скрыться от них, прибавив скорость. Уйти от погони ему не удалось, мужчина не справился с управлением и утопил свое авто.

В Салехарде (ЯНАО) мужчина сбежал от сотрудников ДПС. Как сообщили очевидцы, он не остановился по требованию автоинспекторов и попытался сбежать. «Мужчина сбежал от сотрудников ДПС. Момент бегства попал на видео с камер наблюдения по адресу Губкина 8. Подробности уточняются», — сообщается в telegram-канале «Вести Ямал». В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое водитель проигнорировал требования автоинспекторов остановиться и попытался скрыться от них, прибавив скорость. Уйти от погони ему не удалось, мужчина не справился с управлением и утопил свое авто.