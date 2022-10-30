30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

В ЯНАО мэрия не может вернуть деньги за скандальный контракт главы

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация пыталась вернуть 1 250 017 рублей, которые заплатила подрядчику за не сделанную работу Фото:

Администрация поселка Пангоды (ЯНАО) подала иск на компанию «ЯмалСтройМеханизация», не благоустроившую парк по контракту, из-за которого на экс-главу поселка Игоря Яроша завели уголовное дело. Как сообщается в документах арбитражного суда региона, иск оставили без рассмотрения.

«Суд определил исковое заявление администрации Пангоды к ООО „ЯмалСтройМеханизация“ о взыскании 1 250 017 рублей — оставить без рассмотрения», — говорится в документе. Решение приятно в связи с тем, что администрация оплатила работы компании, зная о том, что подрядчик не выполнил все мероприятия по контракту.

Иск администрация подала после возбуждения дела о банкротстве в отношении «Ямалстроймеханизация». В ответ компания попросила оставить заявление без рассмотрения, поскольку оно может быть предъявлено только в рамках дела о банкротстве. Общество признали банкротом в мае 2022 года.

В сентябре в это дело в качестве третьего лица на сторону ответчика хотел вступить экс-глава поселка Игорь Ярош, объяснив это тем, что сейчас в Надымском городском суде рассматривается его уголовное дело о якобы растрате в интересах ООО «Ямалстроймеханизация» имущества. Однако суд отказал Ярошу в удовлетворении ходатайства. «Заявитель не представил в материалы дела допустимые и достоверные доказательства наличия материально-правового интереса. Суд считает, что у заявителя имелась возможность своевременно обратиться с указанным ходатайством, учитывая, что дело находится на рассмотрении арбитражного суда с апреля 2022 года», — сообщается в документе.

В администрацию Надымского района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

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Администрация поселка Пангоды (ЯНАО) подала иск на компанию «ЯмалСтройМеханизация», не благоустроившую парк по контракту, из-за которого на экс-главу поселка Игоря Яроша завели уголовное дело. Как сообщается в документах арбитражного суда региона, иск оставили без рассмотрения. «Суд определил исковое заявление администрации Пангоды к ООО „ЯмалСтройМеханизация“ о взыскании 1 250 017 рублей — оставить без рассмотрения», — говорится в документе. Решение приятно в связи с тем, что администрация оплатила работы компании, зная о том, что подрядчик не выполнил все мероприятия по контракту. Иск администрация подала после возбуждения дела о банкротстве в отношении «Ямалстроймеханизация». В ответ компания попросила оставить заявление без рассмотрения, поскольку оно может быть предъявлено только в рамках дела о банкротстве. Общество признали банкротом в мае 2022 года. В сентябре в это дело в качестве третьего лица на сторону ответчика хотел вступить экс-глава поселка Игорь Ярош, объяснив это тем, что сейчас в Надымском городском суде рассматривается его уголовное дело о якобы растрате в интересах ООО «Ямалстроймеханизация» имущества. Однако суд отказал Ярошу в удовлетворении ходатайства. «Заявитель не представил в материалы дела допустимые и достоверные доказательства наличия материально-правового интереса. Суд считает, что у заявителя имелась возможность своевременно обратиться с указанным ходатайством, учитывая, что дело находится на рассмотрении арбитражного суда с апреля 2022 года», — сообщается в документе. В администрацию Надымского района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
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