Волонтеры открыли клуб йоги для семей мобилизованных в ЯНАО

Родственники мобилизованных в Надыме могут бесплатно посетить занятия по йоге или поговорить с психологом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Клуб, где родственники мобилизованных смогут заняться йогой и поговорить с психологом, открыли в Надыме (ЯНАО). Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал»

«Заняться йогой, обсудить проблемы, поговорить с психологом — теперь в Надыме работает клуб для тех, чьи родственники были призваны в рамках частичной мобилизации. Получить поддержку можно и по телефону горячей линии 8 (800) 200-3411», — говорится в сообщении.

В основном работой с семьями мобилизованных занимаются волонтеры города, которые принимают и отрабатывают заявки, развозят продукты и лекарства. В Надыме также набирают добровольцев, готовых помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском ввели дополнительные меры поддержки семьям военнослужащих. В детсадах для них работает группа выходного дня, мастера помогают в бытовых проблемах, а учителя занимаются с детьми. Все услуги бесплатны.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. По стране призвали 300 тысяч человек. Из ЯНАО мобилизовали 920 мужчин.