02 ноября 2022

Полянский: у России остались претензии к Украине и США, несмотря на решение СБ ООН

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Официальный сайт президента Украины, оон
Россия приложит необходимые усилия для установления нарушений США и Украины, заявил Полянский Фото:
новость из сюжета
Биолаборатории на Украине

У России сохраняются претензии к Украине и США, несмотря на отказ Совета Безопасности ООН провести расследование о биолабораториях на Украине. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Вне зависимости от итога сегодняшнего голосования вопросы к США и Украине у нас сохраняются. Материалы, которые были приложены к нашей жалобе, по-прежнему требуют разъяснений», — сообщил Полянский на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube.

Дипломат отметил, что Россия приложит усилия для установления фактов, связанных с нарушением США и Украиной. «За подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом», — заявил Полянский.

Ранее ООН отказалась проводить расследование о деятельности биолабораторий на Украине. Из-за этого Россия подала жалобу. Затем Совет Безопасности ООН отказался проводить расследование.

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У России сохраняются претензии к Украине и США, несмотря на отказ Совета Безопасности ООН провести расследование о биолабораториях на Украине. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Вне зависимости от итога сегодняшнего голосования вопросы к США и Украине у нас сохраняются. Материалы, которые были приложены к нашей жалобе, по-прежнему требуют разъяснений», — сообщил Полянский на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube. Дипломат отметил, что Россия приложит усилия для установления фактов, связанных с нарушением США и Украиной. «За подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом», — заявил Полянский. Ранее ООН отказалась проводить расследование о деятельности биолабораторий на Украине. Из-за этого Россия подала жалобу. Затем Совет Безопасности ООН отказался проводить расследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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