Полянский: у России остались претензии к Украине и США, несмотря на решение СБ ООН 03 ноября 2022 в 02:57 Размер текста - 17 + Россия приложит необходимые усилия для установления нарушений США и Украины, заявил Полянский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Биолаборатории на Украине У России сохраняются претензии к Украине и США, несмотря на отказ Совета Безопасности ООН провести расследование о биолабораториях на Украине. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Вне зависимости от итога сегодняшнего голосования вопросы к США и Украине у нас сохраняются. Материалы, которые были приложены к нашей жалобе, по-прежнему требуют разъяснений», — сообщил Полянский на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube. Дипломат отметил, что Россия приложит усилия для установления фактов, связанных с нарушением США и Украиной. «За подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом», — заявил Полянский. Ранее ООН отказалась проводить расследование о деятельности биолабораторий на Украине. Из-за этого Россия подала жалобу. Затем Совет Безопасности ООН отказался проводить расследование. У России сохраняются претензии к Украине и США, несмотря на отказ Совета Безопасности ООН провести расследование о биолабораториях на Украине. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Вне зависимости от итога сегодняшнего голосования вопросы к США и Украине у нас сохраняются. Материалы, которые были приложены к нашей жалобе, по-прежнему требуют разъяснений», — сообщил Полянский на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube. Дипломат отметил, что Россия приложит усилия для установления фактов, связанных с нарушением США и Украиной. «За подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом», — заявил Полянский. Ранее ООН отказалась проводить расследование о деятельности биолабораторий на Украине. Из-за этого Россия подала жалобу. Затем Совет Безопасности ООН отказался проводить расследование. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям