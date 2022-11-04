В добровольческом батальоне рассказали, по какому принципу отбирают на фронт людей с судимостями

Замкомандира добровольческого батальона беседует с судимыми добровольцами перед их отправкой на фронт

04 ноября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

В добровольческом батальоне отбирают людей с судимостями, заявил Евгений Горлачев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В добровольческом батальоне имени Судоплатова отбирают на фронт людей с судимостями, проводя предварительные беседы с добровольцами, и руководствуясь тем, по какой конкретно статье человек отбывал наказание. Об этом заявил заместитель командира добровольческого батальона Евгений Горлачев в беседе с URA.RU. «Смотря какие статьи. Я смотрю по каким статьям человек сидел и действительно беседую с ними и отбираю. Бывают негативные люди, по которым сразу видно, что человек вор, что человек нехороший. А есть люди, которые попали в такие жизненные ситуации случайно. Когда, например, ехал на машине, шел дождь, слякоть, сбил человека. И он говорит, что хочет защищать свою родину. И я не имею права ни морального, никакого отказать этим людям. Таких людей будем сюда брать», — сообщил Горлачев. Также замкомандира отметил, что в батальоне уже сейчас находятся несколько человек с судимостями. «Но поверьте, это патриоты своей страны. Эти люди очень быстро ориентируются в местности и быстро принимают решения», — объяснил Горлачев.

В добровольческом батальоне имени Судоплатова отбирают на фронт людей с судимостями, проводя предварительные беседы с добровольцами, и руководствуясь тем, по какой конкретно статье человек отбывал наказание. Об этом заявил заместитель командира добровольческого батальона Евгений Горлачев в беседе с URA.RU. «Смотря какие статьи. Я смотрю по каким статьям человек сидел и действительно беседую с ними и отбираю. Бывают негативные люди, по которым сразу видно, что человек вор, что человек нехороший. А есть люди, которые попали в такие жизненные ситуации случайно. Когда, например, ехал на машине, шел дождь, слякоть, сбил человека. И он говорит, что хочет защищать свою родину. И я не имею права ни морального, никакого отказать этим людям. Таких людей будем сюда брать», — сообщил Горлачев. Также замкомандира отметил, что в батальоне уже сейчас находятся несколько человек с судимостями. «Но поверьте, это патриоты своей страны. Эти люди очень быстро ориентируются в местности и быстро принимают решения», — объяснил Горлачев.