В добровольческом батальоне рассказали, по какому принципу отбирают на фронт людей с судимостями

Замкомандира добровольческого батальона беседует с судимыми добровольцами перед их отправкой на фронт
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В добровольческом батальоне отбирают людей с судимостями, заявил Евгений Горлачев Фото:
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В добровольческом батальоне имени Судоплатова отбирают на фронт людей с судимостями, проводя предварительные беседы с добровольцами, и руководствуясь тем, по какой конкретно статье человек отбывал наказание. Об этом заявил заместитель командира добровольческого батальона Евгений Горлачев в беседе с URA.RU.

«Смотря какие статьи. Я смотрю по каким статьям человек сидел и действительно беседую с ними и отбираю. Бывают негативные люди, по которым сразу видно, что человек вор, что человек нехороший. А есть люди, которые попали в такие жизненные ситуации случайно. Когда, например, ехал на машине, шел дождь, слякоть, сбил человека. И он говорит, что хочет защищать свою родину. И я не имею права ни морального, никакого отказать этим людям. Таких людей будем сюда брать», — сообщил Горлачев.

Также замкомандира отметил, что в батальоне уже сейчас находятся несколько человек с судимостями. «Но поверьте, это патриоты своей страны. Эти люди очень быстро ориентируются в местности и быстро принимают решения», — объяснил Горлачев.

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В добровольческом батальоне имени Судоплатова отбирают на фронт людей с судимостями, проводя предварительные беседы с добровольцами, и руководствуясь тем, по какой конкретно статье человек отбывал наказание. Об этом заявил заместитель командира добровольческого батальона Евгений Горлачев в беседе с URA.RU. «Смотря какие статьи. Я смотрю по каким статьям человек сидел и действительно беседую с ними и отбираю. Бывают негативные люди, по которым сразу видно, что человек вор, что человек нехороший. А есть люди, которые попали в такие жизненные ситуации случайно. Когда, например, ехал на машине, шел дождь, слякоть, сбил человека. И он говорит, что хочет защищать свою родину. И я не имею права ни морального, никакого отказать этим людям. Таких людей будем сюда брать», — сообщил Горлачев. Также замкомандира отметил, что в батальоне уже сейчас находятся несколько человек с судимостями. «Но поверьте, это патриоты своей страны. Эти люди очень быстро ориентируются в местности и быстро принимают решения», — объяснил Горлачев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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